Elia, hija de Julián Muñoz, se emociona al hablar de su padre y desvela cuáles fueron sus últimas palabras

Elia se ha roto al recordar cómo fueron los últimos días de su padre: "Sufría mucho, se daba cuenta de que se moría"

La nueva vida de Mayte Zaldívar con Fernando Marcos tras la muerte de Julián Muñoz: "Podría perder su pensión de viudedad"

Compartir







Elia, la hija de Julián Muñoz, se sienta por primera vez en un plató de televisión cuando se cumple el primer aniversario de la muerte de su padre. Junto a Maite Zaldívar, Elia Muñoz ha visionado imágenes inéditas de la entrevista póstuma que Santi Acosta le hizo al ex alcalde para '¡De viernes!'.

Elia, que al igual que su hermana no se separó de su padre en los últimos meses de vida de Julián, ha recordado con muchísimo cariño al ex edil pese a los numerosos escándalos en los que se vieron envueltas durante los años más convulsos de Muñoz:

"Hay todavía una herida abierta que con el tiempo se irá sanando, me faltaron un millón de días con mi padre. Los últimos días no fueron fáciles porque, aunque él estaba tranquilo, también estaba siendo consciente de que se estaba yendo. Antes de irse me pidió muchas veces perdón de nuevo, pero yo ya no tenía nada que perdonarle. Él tenía muchísimo miedo a morirse y también al dolor, él me lo contaba y yo no quería mentirle, teníamos conversaciones muy profundas y muy dolorosas pero necesarias, porque yo no quería que él se marchara con miedo".

Mayte Zaldívar reconoce que cobra pensión de viudedad

"Este año lo he pasado fatal echándole mucho de menos. Nos despedimos en paz diciéndonos todo lo que nos queríamos, no nos quedó nada por decirnos". Con estas palabras habla Mayte Zaldívar del padre de sus hijas al cumplirse un año de su muerte. Sin embargo, Mayte no ha tenido más remedio que contestar a los que la acusan de haber celebrado con Julián un matrimonio fraudulento reconociendo que está cobrando una pensión de viudedad: "Igual que estuve en la cárcel porque así lo consideró la justicia, ahora cobro la pensión de viudedad porque soy soy su viuda, ¿qué esperas que la rechace?".

Sobre Fernando, con quien presuntamente rompió su relación poco antes de casarse con Julián, Mayte habla con emoción: "Fernando es un miembro más de esta familia desde hace 20 años, nos tenemos muchísimo cariño y muchísimo respeto, ahí estamos".