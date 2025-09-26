Cristian Suescun y Maite Galdeano se reconcilian: cronología de su relación madre e hijo

Carlos Otero 26 SEP 2025 - 20:03h.

Madre e hijo se reconcilian en el plató de 'De Viernes' 14 meses después de su última crisis famliar

La biografía de Cristian Suescun: testigo de malos tratos y una adolescencia complicada

El plató de ‘De Viernes’ se convierte en el escenario de un momento histórico: Maite Galdeano y su hijo mayor, Cristian Suescun, protagonizarán ante la audiencia su esperada reconciliación. Madre e hijo, ambos a su vez enfrentados a Sofía Suescun, pondrán fin a su última crisis familiar. La suya es una historia marcada por unos vínculos muy complicados desde que Maite le diese a luz.

Año 1986: Nacimiento de Cristian Suescun

Cristian llegaba a al mundo hace casi 39 años, el 17 de octubre de 1986. Fruto de la relación adolescente de sus padres, no tuvo una infancia fácil ya que fue testigo de los malos tratos de su padre hacia su madre.

Pero no quedan ahí sus traumas, debido a su parecido físico con su padre, Maite siempre sintió cierto desapego que se incrementó cuando tenía 10 años y nació Sofía Suescun, que se convirtió en la única prioridad para la señora Galdeano. “Nunca me ha dicho ‘te quiero’ ni me ha dado un beso en la vida”, llegó a contar Cristian. Según declaró en otra ocasión su madre le llegó a decir: “Eres blanco, tú no eres de mi raza, de los Galdeano”.

Año 2001: Maite renuncia a su custodia

Con la llegada del milenio Maite se armó de valor y decidió separarse del que había sido su marido. El juez que dirimió el caso decidió que Cristian viviese con su padre y Maite se quedase con Sofía, algo que a Galdeano le pareció fenomenal. Este hecho afectó profundamente a Cristian que se sintió olvidado y según sus propias palabras “como una mierda”.

Década del 2010: La adolescencia rebelde de Cristian

Los años de pubertad siempre vienen cargados de rebeldía y la situación no fue distinta en el caso del mayor de los Suescun. El joven, intentando evadirse de la realidad que le tocó vivir, coqueteó con el alcohol y otras sustancias. Maite dice que su hijo llegaba a casa “con los ojos rojos”, algo que a la navarra le sacaba de sus casillas. Como correctivo, Maite montaba en cólera y le imponía restricciones humillantes como no poder usar el baño de su casa, tocar el frigorífico o comer sin traer su propio aceite. Cristian describe aquellos años como una “relación tóxica” en la que se acostumbró al rechazo.

Año 2018: Cristian se rompe en televisión

En el año 2018, tres años después de que su madre y su hermana saltasen a la fama, Cristian dio un paso al frente para convertirse en personaje público. En el marco de su nuevo papel como rostro popular acudió al programa de sentimientos 'Volverte a ver' para reconocer lo obvio. "Echo en falta a mi madre, me habría gustado vivir con ella y con mi hermana, ella me aportaba valores muy buenos".

Año 2020: Maite lo llama 'manzana podrida'

Tras pasar por ‘Supervivientes’, Cristian se enroló con su madre en un nuevo reality, ‘La Casa Fuerte’. La convivencia mediática entre ambos mostró las fisuras entre ambos. Maite llamó a su hijo "manzana podrida" y protagonizó discursos durísimos. "Cuando salgamos de aquí tú irás a tu piso y yo me quedaré con mi hija. Mi niña está conmigo a tope y la he criado so-la, so-la, so-la. Sofía, Kiko, os quiero con todo lo que estoy viendo aquí", decía Maite. La cosa no terminó ahí y Maite llegó a decirle que no desearía a ninguna mujer que tuviera a su lado alguien como él.

Agosto de 2024: La familia estalla por los aires

En agosto de 2024 la relación de Maite, Sofía y Cristian saltó por los aires. Sofía echó de su casa a su madre y Cristian, que intentó mediar, terminó posicionándose junto a su hermana. “Es una pesadilla. Os aseguro que mi madre nunca va a volver a casa de mi hermana”, declaró entonces.

Agosto de 2025: Cristian se distancia de Sofía y se acerca a Maite

Este verano Cristian fue hospitalizado y declaró sentirse "abandonado" por su hermana y la pareja de ésta, Kiko Jiménez, quienes no lo contactan durante su estancia. Esto desencadena una fuerte discusión entre los hermanos, que pone fin a su vínculo. De manera paralela, Cristian confesó que meses atrás había hablado con su madre para saber cómo se encontraba “ya que no deja de ser mi figura materna y me preocupo por ella”.

Viernes 26 de septiembre de 2026: La reconciliación en directo

Maite Galdeano se reecuentra 14 meses después con su hijo Cristian Suescun, que se sentará por primera vez en el plató tras la ruptura de relaciones con su hermana. En la escaleta del programa figura que madre e hijo comentan los rumores de infidelidad de Sofía con el influencer Juan Faro.