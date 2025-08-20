Rocío Molina Madrid, 20 AGO 2025 - 13:46h.

El hijo de Maite Galdeano ha hecho pública una situación que está viviendo y ha lanzado una petición a sus seguidores

Cristian Suescun ha seguido los pasos de su madre Maite Galdeano y ha lanzado una seria advertencia a través de su perfil oficial de Instagram. El hermano de Sofía Suescun se ha visto obligado a hacer una petición a sus seguidores y sacar a la luz una fotografía con la que pretende denunciar una situación. Este no piensa quedarse callado y espera la colaboración de sus seguidores.

Desde que confirmase que la relación con su hermana estaba más distante que nunca, Cristian Suescun ha protagonizado numerosos titulares y noticias tras salir a la luz más novedades acerca de su familia. La crisis de Sofía Suescun y Kiko Jiménez y la entrada de Juan Faro en su relación le han hecho intervenir y dejar clara su postura. Todo ello ha intensificado la guerra familiar que viven, aunque él y su madre Maite Galdeano estén más alineados y compartan ahora también un objetivo común.

Lejos de la tormenta que le está cayendo a su hermana por los supuestos mensajes que se intercambió con Juan Faro y de los que ahora todos comentan, Cristian Suescun se ha encontrado con la desagradable sorpresa de que están suplantando su identidad en redes, un episodio que también ha denunciado recientemente su madre. En concreto, desde TikTok donde hay numerosas cuentas con publicaciones en donde se están lanzando mensajes falsos.

Siguiendo los pasos de su madre, este ha lanzado una advertencia a través de su perfil verificado de Instagram para que no haya dudas. Cristian Suescun no ha enumerado a esas cuentas que están suplantando su identidad, pero lo que sí que ha hecho es poner la que es la suya y a la que sí tienen que hacer caso.

"Mi única cuenta de TikTok es esta. Todo lo que digan en otras cuentas es falso. Denunciad porfa", ha pedido el hermano de Sofía Suescun a todo lo que no sea el perfil que él ha señalado y que es el suyo oficial. Esto es el primer paso que ha dado y lo que ha pedido a su comunidad, pero no dudará en ir más lejos si siguen suplantando su identidad.

De esta forma ha llamado la atención de sus seguidores para indicarles que no se crean todo lo que ven y que solo estén atentos a lo que aparece en su perfil verificado de Instagram y en la cuenta de TikTok que él mismo ha confirmado. De ir más lejos la suplantación de identidad y si no se cierran esos perfiles podría tomar otras vías, tal como ha comenzado a hacer su madre Maite Galdeano por su lado.