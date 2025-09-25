La futura reina de España se desplaza a Navarra junto a los reyes para recibir de manera efectiva el título de princesa de Viana

La princesa Leonor está a punto de dar un paso al frente en su papel como heredera al trono, al recibir de manera efectiva el título de princesa de Viana. Acompañada por los reyes Felipe y Letizia, la princesa visitará Navarra el 26 y 27 de septiembre, siendo la primera vez que la futura reina de España visite la Comunidad Foral.

Se trata de un reconocimiento que le corresponde desde hace más de 10 años, cuando su padre, Felipe VI, fue proclamado rey. Este título, ligado a la historia del antiguo Reino de Navarra, no ha estado exento de polémicas, retrasos y dificultades que se traducen en años de tensiones políticas e institucionales que explican por qué Leonor no lo había ejercido de forma pública hasta ahora.

La historia del título

El título de príncipe de Viana tiene una larga tradición que arranca cuando, en 1423, Carlos III de Navarra lo creó para su nieto. Tras la incorporación de Navarra a la Corona de Castilla, pasó a formar parte del conjunto de títulos que ostenta el heredero de España junto al de príncipe de Asturias o de Gerona.

Leonor lo posee de pleno derecho desde que se convirtió en heredera, sucediendo así a su progenitor, pero a diferencia de otros títulos, su visibilidad y uso había quedado en suspenso durante más de una década.

La problemática

La razón principal radica en la resistencia política en Navarra. Desde hace años, en el Parlamento foral se han planteado dudas sobre la vigencia de este título. En 2014, por ejemplo, se debatió una moción para pedir a la Casa Real que Leonor no utilizara la el título de princesa de Viana, alegando que el título estaba ligado a un reino histórico que ya no existe como entidad independiente y que su uso resultaba anacrónico.

La propuesta fue rechazada, pero reflejaba la incomodidad que algunos sectores sentían respecto a este vínculo simbólico entre Navarra y la monarquía española.

Ligado a unos premios

El título, además, está ligado a unos premios, como los Premios Princesa de Asturias o Premios Princesa de Girona. Sin embargo, en este caso, los galardones siguen bajo el título de Premios Príncipe de Viana, en vez de Princesa, un reflejo claro del problema que atravesaban.

Tradicionalmente, los reyes acudían a su entrega en el Monasterio de Leyre, pero en los últimos años esta ceremonia ha perdido protagonismo.

La solución ha llegado ahora, con la decisión de que Leonor estrene el título en Navarra. Está previsto que participe en varios actos oficiales en lugares emblemáticos como Pamplona, Tudela, Viana y el Monasterio de Leyre. Será la primera vez que la heredera use este título en su papel institucional, y se espera que con ello se cierre un capítulo de controversias que llevaba abierto más de una década.

La hoja de ruta de su visita a Navarra

De acuerdo con el programa previsto, el viernes por la mañana los reyes y la princesa acudirán a Pamplona para mantener un encuentro institucional en el Palacio de Navarra, donde serán recibidos por la presidenta de Navarra, María Chivite. Allí, saludarán a los integrantes del Ejecutivo foral y representantes de las instituciones navarras.

Después, se trasladarán a Viana, ciudad que da nombre al Principado de Viana, creado Carlos III el Noble para su nieto Carlos, como heredero al trono del antiguo Reino. Allí recorrerán el ayuntamiento y otras localizaciones relacionadas con el Principado.

La jornada del viernes finalizará con la visita al Monasterio San Salvador de Leyre, en donde tendrá lugar una ofrenda floral en homenaje a los reyes de Navarra.

El sábado la familia real se trasladará a Olite para conocer el Palacio Real y tras ello se desplazarán a Tudela. En la capital ribera visitarán el Ayuntamiento de la localidad antes de mantener un encuentro con jóvenes en el Palacio del Marqués de San Adrián.