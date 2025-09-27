Ana Carrillo 27 SEP 2025 - 10:00h.

La presentadora de 'Fiesta' ha defendido que se pueden hacer amigos en la televisión y ha dado el nombre de sus dos íntimas

Nada más terminar la carrera, Emma García comenzó su carrera profesional, por la que en 2023 recibió el premio Antena de Oro. Ha estado ligada a la televisión desde sus inicios y en una entrevista reciente a '20 minutos' ha defendido que en el medio "por supuesto" que se pueden hacer amigos y que, de hecho, dos de sus mejores amigas son presentadoras.

"Ante todo somos personas. Eso sí, el ritmo de cada programa no te deja rozar más o profundizar más en esa relación", ha comentado la periodista, que tras una etapa en la televisión de Navarra recaló en la televisión vasca, donde conoció a una de sus mejores amigas: "En este mundo de egos, yo encontré al principio de mi carrera a una de mis mejores amigas, África Baeta".

Las dos trabajaron en ambas televisiones autonómicas al inicio de sus respectivas carreras - África Baeta ha seguido desarrollando allí su trabajo - y su vínculo ha perdurado en el tiempo pese a que Emma García se trasladó a Madrid porque fichó por Telecinco, donde ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria profesional en programas como 'A tu lado', 'El juego de tu vida', 'Mujeres y Hombres y Viceversa' o 'Viva la vida'.

La otra amiga íntima que como ella es presentadora ya la conoció en Telecinco: "Mi Paz Padilla, somos como el ying y el yang pero nos entendemos de maravilla". Su amistad es conocida por sus seguidores de Instagram porque ambas han presumido de ella en los últimos años: este verano la presentadora de 'Fiesta' le dio una sorpresa a la madre de Anna Ferrer al desplazarse hasta Zahara de los Atunes sin previo aviso.

"Hay amigas que son hogar y ella lo es", declaró en esa ocasión la escritora de 'El humor de tu vida' en sus stories de Instagram, definiendo así la estrecha relación que tiene con la vasca, con la que también coincidió este año en la Feria de Sevilla: en esa ocasión, la humorista, al ver a su amiga en una caseta, se lanzó corriendo a abrazarla y protagonizaron un bonito momento juntas que también compartieron en Instagram.