Julia Gómez Cora, jurado de 'Bailando con las estrellas', es una de las grandes impulsoras de los musicales en España, con más de dos décadas de trayectoria internacional en la producción teatral

Julia Gómez Cora es una de las figuras clave en la producción teatral y musical en España. Argentina de nacimiento y afincada en nuestro país desde finales de los años 90', la juez de 'Bailando con las estrellas' cuenta con más de dos décadas de experiencia que la avalan como una de las precursoras del auge de los musicales en la Gran Vía madrileña. Hoy, además de continuar vinculada a la industria a través de distintos proyectos, se sienta como jurado en el programa de baile, donde aporta su mirada profesional y crítica a los concursantes.

Los inicios de Julia Gómez Cora en la industria musical

La juez de 'Bailando con las estrellas' comenzó su carrera vinculada a la producción de espectáculos con una firme decisión de impulsar el género musical en Buenos Aires, su tierra natal. En 1999 dio el salto a España, con el propósito de traer a nuestro país grandes producciones internacionales que, hasta ese momento, resultaban poco frecuentes en la cartelera nacional.

Su gran oportunidad llegó con su incorporación como directora general de Stage Entertainment en España, una de las empresas más relevantes a nivel internacional en la producción de musicales. Durante casi dos décadas, lideró la llegada y consolidación en nuestro país de títulos que hoy forman parte del imaginario colectivo: desde 'El Rey León', 'Los Miserables', 'La Bella y la Bestia', 'Mamma Mia!', 'Cabaret', 'Cats' y 'My Fair Lady' hasta 'El fantasma de la ópera'.

El impacto de su trabajo fue decisivo: bajo su dirección, la Gran Vía madrileña se transformó en lo que muchos denominan "el Broadway español", atrayendo a miles de espectadores cada año y situando a Madrid como una de las capitales europeas de referencia en el sector de los musicales. Julia Gómez no solo coordinaba la compleja maquinaria de estas producciones, sino que también se convirtió en un rostro de referencia para artistas, técnicos y profesionales de la industria que encontraron en su trabajo una forma de crecer profesionalmente gracias a su experiencia.

Su vida actual y el peso de su figura en la producción teatral

Tras cerrar su etapa en Stage Entertainment, Julia Gómez Cora decidió emprender un camino independiente. Fundó su propia productora, Amapola Entertainment, desde donde continúa vinculada al mundo del espectáculo y mantiene la esencia que la ha caracterizado: impulsar proyectos de calidad capaces de emocionar al público.

Paralelamente, junto al periodista Hernán Zin creó Pod Land, una productora de pódcasts donde refleja su interés en explorar nuevos formatos de comunicación y entretenimiento más allá de los escenarios. Esta diversificación de su trabajo demuestra no solo su capacidad de adaptación a los diferentes formatos, sino también su visión y decisión de ampliar horizontes en la industria cultural.

En la actualidad, Julia Gómez Cora combina sus proyectos empresariales con su faceta en televisión. Como jueza de 'Bailando con las estrellas', pone sobre la mesa su bagaje de más de 20 años para valorar no solo la técnica, sino también la emoción y la puesta en escena de los concursantes. Su criterio exigente y su experiencia aportan rigor a un jurado en el que comparte mesa con otros perfiles del espectáculo y la televisión.

En lo personal, la productora está casada con el ingeniero agrónomo argentino Leandro Sigman, con quien tiene dos hijos. La familia comparte su vida entre Madrid y una finca en Cáceres, que se ha convertido en un refugio familiar para ellos. Pese a su gran influencia en la industria cultural, Julia sigue manteniendo un perfil discreto fuera de los focos, reservando su vida privada para los suyos.

Con una trayectoria que abarca más de dos décadas y que ha transformado la escena musical en España, Julia Gómez Cora es hoy uno de las grandes rostros de la producción teatral. Su papel como jurado en 'Bailando con las estrellas' supone la oportunidad perfecta para visibilizar ante el gran público su larga experiencia y el conocimiento que han marcado toda su carrera.