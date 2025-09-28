Fiesta 28 SEP 2025 - 20:22h.

Amor Romeira ha roto su silencio y ha contado en 'Fiesta' que en 2018 Vicente Romero se puso en contacto con ella a través de Instagram

El nombre de la tronista con la que habría tenido un affaire el nuevo novio de Adara Molinero: "A él le gusta esto de la tele"

Nuestra compañera Arabella Otero se ha desplazado hasta Gran Canaria, más concretamente hasta Maspalomas, para localizar a Vicente Romero, el nuevo novio de Adara Molinero.

Vicente, que de momento es prácticamente un desconocido en el mundo del corazón, intenta mantenerse alejado del foco mediático escapando del micrófono de nuestra compañera. Sin embargo, gracias a Amor Romeira hemos podido saber que el futbolista habría dado un paso en falso que podría molestar, y mucho, a Adara cuando regrese de 'Supervivientes':

"Yo el otro día hablé muy bien de él, pero me molesta que la gente no vaya de frente y no me escriba a mí directamente y vayan por otro lado. Vicente Romero, te digo que yo soy Amor Romeira, la misma a la que le escribías mensajitos por Instagram en el 2018. Me he encontrado con la sorpresa de que has borrado la conversación que tuvimos por privado, pero no pasa nada porque yo la tengo".

Amor Romeira, que conoce bien a Adara, está convencida de que cuando la concursante regrese de los Cayos Cochinos se tomará muy mal que su chico haya borrado la conversación con la colaboradora de 'Fiesta': "¿Por qué lo borras, qué tenías que ocultar?".