Según Amor Romeira, el nuevo novio de Adara Molinero habría estado con otras mujeres famosas antes

Adara Molinero no ha estado pasando en los últimos meses por su mejor momento en lo que a asuntos del corazón se refiere. La superviviente ha ido enlazando rupturas que no acababan del todo bien y en estos momentos se encuentra concursando en 'Supervivientes All Stars'.

La madrileña acababa de comenzar hacía apenas un mes una relación con un futbolista canario llamado Vicente Romero de quien ya ha hablado en su concurso. Adara, que sabe que la distancia es mala consejera de las relaciones, se mostraba preocupada por si su chico estaría o no esperándola al regresar de Honduras. Vicente reaccionaba a las lágrimas de la concursante con un story que demostraba que sí, que sigue a su lado. ¿Pero quién es Vicente Romero? ¿Qué sabemos de este futbolista que le ha robado el corazón a la superviviente?

"A Vicente le gusta mucho esto de la tele y las famosas"

Amor Romeira, que siempre maneja informaciones fiables, ha aportado en 'Fiesta' algunos datos hasta ahora desconocidos y que ha sorprendido a más de uno:

"Yo sé quien es aunque no lo conozco en persona. Sé que es un chico muy majo, simpático y que no le molesta esto del mundo de la tele, más bien le gusta y le llama la atención. De hecho no es la primera chica famosa con la que está".

Aunque Amor Romeira no quería dar el nombre de la chica porque es "amiga suya", Emma García ataba cabos y descubría el nombre: "Tú te estás refiriendo a Lola Ortiz". Amor, con una gran sonrisa, confirmaba la noticia: "Sí, han estado juntos".