En una entrevista cargada de emoción, Marianne Nilsen, fotógrafa y amiga íntima de Antonio Flores, revivió junto a ‘El tiempo justo’ los años de amistad con el artista. “Él me decía que era su musa, me presentaba así. Antonio era entrañable, generoso… a mi hijo le regaló su primera guitarra eléctrica”, recordaba visiblemente emocionada.

Nilsen, que grabó parte del material íntimo que ahora se recupera en el documental dirigido por Alba Flores, definió a Antonio como “un espíritu libre, auténtico, buena persona, cariñoso”. Una imagen alejada de los tópicos del divismo: “Era muy cercano, lo contrario a lo que uno puede pensar de una estrella de la canción”.

Dos discos inéditos y el dolor por Lola

La fotógrafa también reveló que, en los meses previos a su muerte, Antonio tenía entre manos “dos álbumes inéditos, un doble disco con canciones nuevas que enseñaba con ilusión”.

Sin embargo, aquel impulso creativo se vio marcado por la tragedia: la pérdida de su madre, Lola Flores. “La muerte de Lola le rompió por dentro. Era todo para él, tenían una relación fortísima”, confesó Nilsen.

Pese al dolor, Antonio seguía proyectando futuro. “Tenía muchas ganas de seguir cantando, estaba lleno de proyectos”, explicó, antes de admitir que fue precisamente en aquellos días compartidos en Marbella cuando lo vio más vulnerable.

Alba Flores y el legado de su padre

Preguntada por el trabajo de Alba Flores en el documental, Nilsen no escatimó en elogios. “Ella ha triunfado en lo suyo, aunque siempre le dije que tenía arte para cantar”, contó con cariño. Y añadió: “Alba tiene esa fuerza, esa reivindicación y ese talento heredado, aunque lo haya canalizado en la interpretación”.

Con imágenes inéditas, recuerdos íntimos y la mirada de quienes lo conocieron de verdad, la serie documental promete acercar al Antonio más humano, ese que, como subrayó Marianne Nilsen, “es difícil de explicar con palabras, porque su espíritu era único”.