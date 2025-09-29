La colaboradora explica qué hay detrás del cambio de actitud de Mar Flores hacia Terelu Campos y recuerda los episodios que marcaron su distanciamiento

Terelu Campos responde tajante a Mar Flores y le lanza una advertencia: "Que no se juegue con mi silencio"

En ‘El tiempo justo’, Leticia Requejo aclaró por qué Mar Flores pasó de la discreción al enfrentamiento abierto con Terelu Campos. “Este cambio responde a la entrevista de Carlo Constanzia. Mar no la vio en directo, pero sí apenas unas horas antes de la presentación de su libro, y eso lo cambió todo”, apuntaba la periodista.

Según Requejo, la modelo no se sorprendió tanto por lo que Carlo contó: “Al final, Mar conoce a su hijo, sabe de qué pie cojea y no es algo que la descoloque”. Lo que realmente le dolió fue la actitud de Terelu durante la conversación. “Lo que a Mar le duele y no le perdona son esos silencios cómplices, ese no frenar ciertos comentarios”, subrayó.

De la planta de Navidad a la defensa en ‘¡De viernes!’

La colaboradora también repasó el origen del malestar entre ambas, que se remonta al pasado mes de mayo, cuando Terelu concedió una entrevista a Diez Minutos. En ella, revelaba el detalle del regalo de una planta de Navidad que Mar Flores le había hecho, un gesto que, según Requejo, “no sentó nada bien a Mar”.

A partir de entonces, Terelu optó por seguir la línea de silencio que había mantenido la modelo, más aún por el respeto que ambas comparten al ser abuelas del mismo nieto.

Sin embargo, la situación cambió con la entrevista de Carlo y los comentarios que se vertieron sobre Mar. “Estamos hablando de frases machistas, de otra época, como aquello de que hacía falta un guardia urbano para parar el tráfico de hombres que entraban en casa de Mar. Cualquier persona los habría afeado, pero Terelu guardó silencio”, recalcó Alexia Rivas.

Terelu arremete contra Mar Flores

Ese silencio ha abierto una herida que Mar Flores ya no quiere disimular, y que Terelu respondió públicamente el pasado viernes en '¡De viernes!' asegurando que se siente utilizada. “Ella cree que han metido a su hija en una guerra en la que no debería estar y eso es lo que más le duele”, resumió la colaboradora.