Vecinos de Tarragona y Valencia reviven el fantasma de la DANA: “Daba mucho miedo”

Un equipo de ‘El tiempo justo’ ha conectado en directo con Amposta, Tarragona, donde la lluvia ha dejado imágenes insólitas: calles cubiertas de agua y récords históricos de precipitación con más de 270 litros por metro cuadrado, la cifra más alta en 30 años.

Josep, vecino de la localidad, explicaba con voz entrecortada: “Ha sido una noche con mucha tormenta eléctrica, daba miedo, la verdad daba miedo”. Pese a los cortes eléctricos intermitentes y las carreteras inundadas, los habitantes agradecen que no se hayan producido daños personales, aunque los agricultores ya reportan pérdidas en los arrozales.

Aldaya: “Pensábamos que se repetía lo de hace 11 meses”

En la localidad valenciana de Aldaya, el desbordamiento del barranco de La Saleta hizo revivir viejos temores. Comercios cerrados, calles cortadas y vecinos sin dormir marcaron la madrugada. José, uno de los afectados, relataba: “Todos estábamos con miedo, conectados por redes sociales, pasándonos vídeos. Temíamos lo peor”.

La huella emocional de la DANA de hace apenas 11 meses sigue muy presente. María José, visiblemente afectada, confesaba entre lágrimas: “Tengo cuadros de ansiedad muy fuertes. Cuando saltó la alerta me temblaba el cuerpo, reviví lo mismo del año pasado”.

La calma llega, pero la incertidumbre permanece

Aunque se espera que la lluvia amaine en las próximas horas, la preocupación continúa. Las autoridades han reforzado las medidas de prevención con barreras antinundación, mientras vecinos y agricultores evalúan los daños. En palabras de Josep, desde Amposta: “Dentro de todo hay que dar gracias, no ha habido nada personal, eso ya es bueno”.