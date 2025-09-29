La colaboradora de 'El tiempo justo' asegura que madre e hijo ya llevaban viéndose desde junio y que lo ocurrido en '¡De viernes!' fue solo un espectáculo

La emotiva reconciliación entre Maite Galdeano y su hijo Cristian Suescun, emitida el pasado viernes en ‘¡De viernes!’, no convence a todos. En ‘El tiempo justo’, Alexia Rivas fue tajante al desmentir el relato televisivo:

“Es que nos han mentido, porque ellos llevan quedando desde junio. Yo tengo vídeos donde Maite dice: ‘Cristian es un vago, viene aquí a hacerme de comer’”.

Para la colaboradora, el abrazo televisado no fue más que un montaje: “Lo que no es normal es que en plató nos hagan creer que tienen la relación más idílica de madre e hijo y que desde el viernes ni se hayan llamado por teléfono. Es todo un paripé”, sentenció.

Una familia marcada por los desencuentros públicos

Los Suescun-Galdeano nunca han ocultado que su vida familiar se resuelve a la vista de todos, con broncas, reproches y reconciliaciones en directo. La propia Alexia recordaba que “no es la primera vez que se cruzan insultos, y tampoco la primera en la que vuelven a hacer las paces en un plató”.

El pasado verano, Cristian estuvo hospitalizado y, según desveló Leticia Requejo en el programa, “Maite no fue a verlo porque tenía una firma muy importante”. Un episodio que refleja la compleja relación entre madre e hijo y que siembra aún más dudas sobre la autenticidad de su última puesta en escena.