Mari Ángeles, la progenitora del cantante, protagoniza la última entrega de 'Madres: desde el corazón', programa de Mediaset Infinity

Compartir







De crecer entre dificultades económicas y sufrir acoso escolar a convertirse en un referente de la música urbana en España: así ha sido la vida de Omar Montes. Nacido en 1988 en el barrio madrileño de Pan Bendito, el cantante vivió una infancia marcada por la precariedad y el bullying. Su madre trabajaba largas horas para sacar adelante a la familia mientras él se enfrentaba a las burlas y agresiones en la escuela por su físico y sus orígenes.

Su primer refugio fue el boxeo, pero no tardó en buscar su verdadera vocación: la música. El punto de inflexión llegó en 2019 con su victoria en 'Supervivientes', que le dio la proyección nacional necesaria para consolidar su carrera como artista. Desde entonces, ha acumulado millones de reproducciones, colaboraciones con artistas internacionales y giras multitudinarias.

Ahora, su madre, Mari Ángeles Montes, se ha abierto en canal sobre cómo ha cambiado su vida tras el éxito de su hijo. La progenitora del intérprete de 'El pantalón' protagoniza la última entrega de 'Madres: desde el corazón', espacio de Mediaset Infinity presentado por Cruz Sánchez de Lara.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Su vida antes de la fama de Omar

"Ahora él llena estados. Y hay gente que incluso viene de fuera y lo ve para poder aclamarlo. Y eso te emociona", ha narrado.

Según cuenta, ella no se "imaginaba" que su hijo pudiera convertirse en uno de los cantantes más escuchados en España, pero "siempre he pensado que Omar tiene algo especial". "Lo pensé nada más salir del hospital y dar a luz. Iba con él en brazos en el coche, y le miraba y pensaba que tenía algo especial en la mirada. Supongo que todas las madres lo dicen, pero yo lo pensé de verdad", cuenta.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Si algo ha conseguido tras la fama de Omar ha sido remontar económicamente. "Yo siempre he sido una persona que he trabajado y me he limpiado las heridas sola, y mi hijo nunca se ha enterado. Me acuerdo que yo trabajaba de barrendera, y estuve una semana sin salir de casa porque tenía el pie destrozado por las botas de trabajo. Pero son cosas que no contaba", recuerda.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Lo más importante para Mari Ángeles

No solo cambió su vida, también la de sus propios padres, los abuelos del cantante. "Imagínate, lo hemos vivido de una forma... como si fuera una explosión. Tuvimos que asimilarlo", afirma.

Sin embargo, para Mari Ángeles lo más importante es que su hijo "sea feliz". "Sí mi hijo es feliz, yo también lo soy, es lo que más me importa", sentencia. Ahora, la progenitora de Montes se dedica ha apoyarle y a pasar tiempo con su nieto.