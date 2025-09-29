La madre del cantante, Mari Ángeles, ha desvelado en 'Madres: desde el corazón' detalles de su relación con el progenitor de Omar

Pese a la fama de Omar Montes y al constante interés mediático por su vida, hay un miembro de su familia del que apenas se sabe algo: su padre, Ismael. Originario de Irak, llegó a España en 1981 huyendo de la guerra y se estableció en Madrid, donde se dedicó al negocio del kebab y otros cuantos trabajos.

Poco ha querido contar el cantante sobre su progenitor, pero ahora, su madre, Mari Ángeles Montes, ha revelado más detalles sobre el miembro más desconocido del clan y su matrimonio.

Su vida como marido y mujer

"Me casé muy joven, con 17 o 18 años, y todo lo hice muy joven, entonces no lo pensé mucho. Lo conocí y al poco tiempo me casé. Era más mayor que yo y me deslumbró", narra en 'Madres: desde el corazón', programa de Mediaset Infinity conducido por la periodista Cruz Sánchez de Lara.

"Luego tardé años en tener a Omar. No te creas que me casé y al poco tiempo me quedé embarazada. Pasaron muchas cosas y ya a los 22 le tuve", asevera.

Durante esos años antes de que su hijo llegara al mundo, Mari Ángeles y su marido estuvieron "viviendo en muchos sitios, viajando con él". Tal y como explica, pasaron por ciudades como La Línea de Cádiz y Torremolinos.

Sobre la profesión del progenitor de Omar, afirma: "Él vendía. Vendía bufandas si era invierno, calzoncillos de baño si era verano... Vendía lo que podía".

Sobre el embarazo

Mari Ángeles relata que se quedó embarazada sin esperarlo. "Me hice la prueba y no sabía si daba positivo, así que me la repetí en la farmacia, y le dije a la chica: '¿Estoy embarazada?', y me dijo: 'No, estás embarazadísima'. Cuando me enteré estuve dando vueltas por La Línea, no me lo esperaba, porque yo siempre he tenido reglas irregulares. Pero él -su marido- lo recibió bien", indica.

Pero la primera persona a la que se lo contó fue su madre. "Ella es la persona que más me ha ayudado, y se lo conté desde una cabina telefónica. Y me dijo que quizá no era la mejor opción, porque evidentemente en nuestra vida teníamos muchos altibajos, ya no solo económicos, sino que él tampoco tenía un trabajo fijo ni una casa fija, entonces quizá no era muy seguro", apunta.

Pese a todo, decidieron seguir adelante. Y a los ocho meses de gestación se fue a Madrid a vivir. Allí nació Omar, y poco después, llegó la separación de Mari Ángeles e Ismael.