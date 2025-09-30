"Isabel Pantoja se acabó quedando una fortuna cercana a los 40 millones de euros": Sandra Aladro, directora de 'Gtres'

El 26 de septiembre de 1984 Francisco Rivera 'Paquirri' falleció tras recibir una cornada mortal en la Plaza de Toros de Pozoblanco. A pesar del dolor por la muerte de su esposo, Isabel Pantoja sabe que tiene que 'lanzarse al ruedo' y lidiar por la inmensa herencia del torero. Una herencia que se ha desgranado al completo en la tercera entrega de 'El precio de...' que Telecinco ha emitido este lunes, con detalles que hasta ahora desconocíamos.

Y es que cuando fallece 'Paquirri' es la octava fortuna más potente de este país. Y todo eso, según señala Juanele Zafra, periodista y biógrafo de Encarna Sánchez, en el programa de Telecinco, "lo quería Isabel Pantoja para ella". De hecho, como bien señala por su parte Sandra Aladro, la directora de 'Gtres', 'El País' valoraba la fortuna de 'Paquirri' en aquel entonces, a fecha de su fallecimiento, en una cifra que superaba los 1.000 millones de pesetas, que se tenían que repartir entre su anterior mujer, Carmina Ordóñez, su actual esposa en aquel entonces, Isabel Pantoja y la propia familia de Francisco Rivera.

Pero Isabel Pantoja se negaba a aceptar lo que estaba por escrito, puesto que ella quería más. Tanto que quería plantear una especie de órdago para llegar a un acuerdo, con la finalidad de "llevarse lo máximo", como bien apunta el periodista Antonio Rossi. La tonadillera jugaba con eso para que a la hora de llegar a un acuerdo todos tuvieran que firmar de alguna manera y así complacer sus deseos: hacerse con Cantora.

Y es que sin duda, Cantora representa lo que ha sido su vida con Paquirri: ella quería quedarse esa finca en la que estuvo casada un año y medio con el torero. La tensión es tan grande tras el fallecimiento de Paquirri que el día que se firma la herencia del torero están las tres partes involucradas y dichas anteriormente en habitaciones separadas: "En ningún momento se ven, el abogado tiene que ir de habitación en habitación. Y ellos jamás coinciden. Ninguna de las partes se quedó realmente conforme", asegura el periodista Juanele Zafra.

No obstante, todos cedieron a cambio de concesiones e Isabel Pantoja acaba quedándose la finca de Cantora. No obstante, la voluntad de Paquirri no se cumplió: en su testamento dejó por escrito que cuando sus hijos cumpliesen 23 años se les repartiese a partes iguales todo lo que había en América y eso, "tampoco se cumplió", subraya Sandra Aladro, la directora de 'Gtres'.

El famoso reloj de Paquirri que Isabel Pantoja se quedó

Antonio Rossi ha desvelado, además, en 'El precio de...', lo siguiente sobre Isabel Pantoja: "Fíjate cómo era que de cuerpo presente Paquirri, Isabel Pantoja se cree propietaria de todo y le da el reloj a su hermano, y además alardeó. Y la familia de Paquirri se dio cuenta. Y le daba igual que ese reloj fuera parte de la herencia de los tres hijos del torero".

Por último, la directora de 'Gtres' Sandra Aladro desvela, en resumen, que Isabel Pantoja se quedó más masa hereditaria que los propios herederos: "De esa fortuna, tras repartirse la herencia, Isabel Pantoja se quedó aproximadamente con la mitad. Si venimos a 40 años después estaríamos hablando de una fortuna cercana a los 40 millones de euros".