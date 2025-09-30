Compartir







Isabel Pantoja se gana por completo a Encarna Sánchez, locutora de éxito en los años 80 y 90. Al parecer, a los regalos e invitaciones se unen grandes sumas de dinero que la tonadillera recibe con los brazos abiertos. En el documental que 'El precio de...' ha emitido en Telecinco este lunes han salido nuevos detalles sobre todo lo que la periodista le regalaba a la cantante. Detalles aportados a modo de información por periodistas expertos en la relación tan estrecha que mantenían ambas y que se vio manchada tras el robo en la casa de Encarna Sánchez.

En primera instancia, Encarna Sánchez no duda en ayudar a su amiga Isabel Pantoja comprándole una finca que pertenecía al conglomerado de Cantora que se llamaba 'La Garza' por la que le pagó 70 millones de pesetas del año 92 o 93, traducidos en un talón de 50 millones de pesetas y 20 millones en efectivo: "Pagaba con creces la hipoteca que debía sobre Cantora", desvela Sandra Aladro, directora de la agencia de noticias 'Gtres'.

Y es que Encarna Sánchez quería hacer allí un cortijo para Isabel Pantoja porque esta no paraba de decirle que "la Cantora se le venía encima". También le ayudó comprándole el piso que Isabel Pantoja tenía en la calle O'Donnell con 25 millones de pesetas.

Otro regalo fue la casa de 'La Gaviota' que luego compró Antonio Banderas a la heredera de Encarna Sánchez. Según cuenta Pedro Pérez, exproductor de Encarna Sánchez, a principios del año 95 fueron ambas a ver cómo iban las obras de la casa: "Dentro de 'La Gaviota' había un dormitorio rosa que había puesto Encarna en casa destinado para Isabel Pantoja".

Encarna Sánchez le regala de todo a Isabel Pantoja: joyas, bolsos... pero sin duda, hay una información revelada por Pedro Pérez, el que fuera productor de la periodista, que no ha pasado desapercibida: en uno de los viajes que las dos amigas hacen a París, Encarna Sánchez cierra la boutique de Chanel y se traen de todo: bolsos, cinturones, chaquetas, pantalones... "En un momento dado, la tarjeta de crédito de Encarna no le llegaba y tuvieron que llamar a España para que Chanel España autorizara esa compra y enviara un talón a París por las compras que habían hecho", confiesa Pedro Pérez.

Gastos que siempre asumía Encarna Sánchez y que, según cuenta Charo en 'El precio de...', persona muy cercana a Isabel Pantoja, algunas veces se convertían en "regalazos. El chaquetón más bonito que he visto en mi vida, mira que han pasado años... le pregunté si era Chanel y me dijo que se lo había regalado Encarna".