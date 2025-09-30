Compartir







Si hay alguien que conoce muy bien a Isabel Pantoja esa es, sin duda, Pepi Valladares. La que fuera asistente de la tonadillera ha contado en la tercera entrega de 'El precio de...' algunos detalles de la vida económica de Isabel Pantoja, quien no solo ha arrastrado sombras tras la herencia de Paquirri, sino que también tiene a sus espaldas el misterioso robo de la casa de su gran amiga y periodista Encarna Sánchez y un romance con Julián Muñoz marcado por la famosa 'Operación Malaya'.

Sin duda, sorprende unas palabras de la exasistente de Isabel Pantoja asegurando que la tonadillera siempre movía dinero en efectivo, negando que tuviera alguna tarjeta de crédito.

La vida de la cantante cambia por completo cuando conoce a Julián Muñoz, con un patrimonio que se enriquece de tal manera que acaba finalmente en prisión. Pepi Valladares ha asegurado que su día a día (el de Isabel Pantoja) ya se comenzó a notar que cambiaba "mucho antes de que se supiese que tenían la relación esa. Cuando se hace público ellos (Julián Muñoz e Isabel Pantoja) llevaban un año ya".

Pepi Valladares vio algún que otro "coche nuevo", además de que se volvió a reformar la casa de El Rocío, con una cocina nueva: "Se transformó todo. A partir de ahí todo era ya...". Por otro lado, Lydia Lozano le ha preguntado a Pepi Valladares por qué Isabel Pantoja le llegó a pedir dinero a sus amigos para pagar la fianza que arrastraba en aquel entonces, ante lo que Pepi Valladares ha respondido que cuando detienen a Isabel Pantoja, "nadie estaba autorizado a nada. La única, Teresa Pollo (más conocida como Tere Pollo)".

Sobre si devolvió pronto el dinero a sus amigos, Pepi asegura que "enseguida apareció. El dinero llegó por otra parte. Todo lo que los amigos daban... ese dinero no hizo falta".