Encarna Sánchez sufrió un robo y su entorno fue señalado: así fue un brindis que hubo en su casa cuando apenas le quedaban más de dos meses de vida

La herencia de Paquirri, al descubierto: cuánto dinero se quedó Isabel Pantoja y todo sobre el famoso reloj que se acabó quedando la tonadillera

Compartir







Encarna Sánchez, periodista referente y muy influyente en la radio de los 80 y 90, sufrió un robo en su casa en el que le quitaron de su caja fuerte 43 millones de pesetas. Pues bien, las especulaciones sobre quién podía haber sido el autor o autora del robo se sucedieron, con la periodista sospechando de su chófer y de algunos asistentes que trabajaban para ella en su finca. Pero la sombra también se adueñó de Isabel Pantoja, amiga suya en aquel entonces y, según hemos podido saber en 'El precio de...' este lunes, la "única persona que tenía la llave del armario" en donde se encontraba la caja fuerte.

No obstante, en el programa de Telecinco hemos puesto todo en contexto, con un Pedro Pérez (exproductor de la periodista) que ha desvelado algo que le dijo Encarna antes de morir. Además, Inmaculada Liriano, exasistenta de la periodista, ha arrojado luz sobre los últimos días de vida de la amiga de Isabel Pantoja.

La confesión de Pedro Pérez

"Voy a revelar algo", ha señalado el que fuera productor de Encarna Sánchez. "20 días antes de morir Encarna, esta me llama una de las noches que yo voy a su casa de la Moraleja y me dice: 'Pedro, te voy a dar poderes a ti, por si me pasa algo, sé que esto está mal... para que tú gestiones". Fue entonces cuando el propio Pedro Pérez consultó estas palabras con su mujer para saber qué decisión tomar, quien le dijo que no lo hiciera, que "me iba a meter en un lío tremendo".

"Le dije que tenía a sus gestores y que ellos se encargasen de liquidar cuentas y de entenderse en ese aspecto", ha añadido Pedro Pérez. Pero nuevas informaciones han salido a la luz en lo que ya eran los últimos días de Encarna Sánchez, después de que un cáncer de pulmón y de laringe le atacase de pleno, enfermedad que además de manener en secreto durante sus últimos años, le impidió dirigir su programa "Directamente Encarna".

Un brindis a poco de morir Encarna Sánchez

A su vez, en 'El precio de...' hemos podido saber que en casa de Encarna Sánchez hubo un brindis cuando apenas le quedaban más de dos meses de vida a la periodista. Brindis en el que -según Inmaculada Liriano, exasistenta de la periodista- se encontraban "dos matrimonios, 'Nuri' (Nuria Abad, secretaria de Encarna), Josefina (ama de llaves de la periodista), que fue la que preparó la botella y me dijo que la señora estaba bien y que se iba a recuperar. Yo subí la botella".

"Brindaron y tomaron una copa, diciéndola que se iba a poner bien. Duró dos meses después del brindis", ha contado la exasistenta de Encarna Sánchez. Pedro Pérez, exproductor de la periodista, ha contado que el tratamiento que tenía en aquel entonces era "a la desesperada", lo cual el brindis ese que ha desvelado Inmaculada ha provocado todo tipo de reacciones en plató, debido al estado de salud en el que se encontraba la periodista.