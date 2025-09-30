La exconcursante de 'Supervivientes' y 'Gran Hermano VIP' ha revelado si quiere ser madre tras completar su transición
Benita se somete a un cambio de look definitivo tras su operación de vagina: "Impresionante"
Benita ha completado su transición, que inició hace ya un año y medio cuando contó que era una mujer y que iba a someterse a varias operaciones para despedirse de la imagen de Maestro Joao, con la que la conocimos en 'Supervivientes' hace ya siete años. En el último evento al que ha acudido, LOS40 Básico Santander, ha revelado que se siente pletórica porque ya se ha realizado las intervenciones que quería hacerse, siendo la última de ellas una vaginoplastia.
"Creo que cada persona tiene que sacar su ser y cuando lo sacas eres feliz, entonces estoy bien, muy feliz [...] Están hechas todas las intervenciones que yo quería, no que eran necesarias para ser mujer, sino que yo quería", ha subrayado la exconcursante de 'Gran Hermano VIP', que ha defendido que cada mujer escoge qué cambios realizar en su cuerpo durante la transición y el momento de hacerlos en caso de desearlo: "Soy una persona que ha iniciado la transición a los 60 años y que se ha operado a los 61, o sea que nunca es tarde, ni para mí ni para nadie".
Tras destacar que a sus 61 años se siente pletórica, un reportero de 'Europa Press' le ha preguntado si ahora se plantea ser madre, ante lo que la amiga de Adara Molinero ha respondido tajante que no y que nunca ha tenido instinto maternal: "Nunca me ha gustado porque yo soy demasiado condescendiente con los niñoscon los niños. Entonces, yo si tuviese un niño y me dice: 'No quiero ir al cole'; yo diría: 'Pues vale', y no lo llevaría, me daría pena. Entonces, no, no, creo que he sido muy buena tía, y luego, pues que tengo muchas amigas con niños, y con eso me basta".
La vidente y colaboradora de radio y televisión está centrada en sus proyectos profesionales y en disfrutar de que todo marcha bien en su vida, pues ha subrayado que en el amor también le va "muy, muy, muy bien": "Yo soy complicada para todo, para el amor también, pero eso es lo que me gusta. Entonces, bien, muy bien".