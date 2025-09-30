Borja González estalla tras las alertas por las lluvias torrenciales de Valencia

Silvia Herreros 30 SEP 2025 - 15:59h.

Borja González revive el fantasma de la DANA y estalla por la falta de medidas un año después

Borja González estalla tras las alertas que han recibido los valencianos en sus teléfonos móviles por el elevado riesgo de inundación que hay debido a las lluvias torrenciales. El ganador de 'Supervivientes' no ha podido evitar tener "un dejavú de aquella catástrofe" que se produjo hace once meses y que acabó con la vida de más de 200 personas.

El novio de Ana López recuerda con horror aquellos días. Los mensajes de Protección Civil que han llegado como medida de prevención tras declararse la alerta roja por fuertes lluvias e inundaciones hecho que sus peores recuerdos de la DANA regresen con fuerza a su cabeza.

"He tenido un dejavú de aquella catástrofe", dice mientras comparte una captura de pantalla de su móvil en la que se puede ver el mensaje que ha recibido por parte de Protección Civil pidiendo precaución extrema a la ciudadanía. "Evite zonas inundables y respete los cortes de tráfico. No realice actividades en cauces y sus proximidades. Si está en una zona inundable, busque zonas altas o suba a un piso superior. Siga las indicaciones de las autoridades. Evite llamadas innecesarias", se lee en el mismo.

"Justo hace 11 meses que llegó esta misma alerta, pero tarde. No creo que parar el mundo ahora cada vez que llueva sea la solución, entiendo que mucha gente tendrá miedo y otros no querrán pillarse después de la que liaron", reflexiona.

Y es que, después de haber visto cómo familiares y amigos lo perdían todo hace menos de un año por culpa de la mala gestión política, Borja considera que este tipo de mensajes (aunque útiles), no sirven de nada si no se toman verdaderas medidas.

"Pero que hagan las obras hidráulicas que tengan que hacer, arreglar el barranco o buscar otra soluciones", dice el que fuera militar y trabajase en una obra antes de darse a conocer como participante de 'La isla de las tentaciones' mientras muestra su malestar e indignación.

"No se pueden tapar las grietas con papel", sentencia mientras deja clara su opinión y muestra su preocupación ante la posibilidad de que el desastre se repita.