Hasta cinco personas diferentes fueron acusadas por la locutura: pero, ¿quién está detras realmente del robo?: A análisis, en 'El precio de...'

Pedro Pérez, exproductor de Encarna Sánchez, revela lo que le dijo la periodista antes de morir: "Me iba a meter en un lío tremendo"

En el especial de 'El precio de...' emitido en Telecinco este lunes ha salido a debate el mediático robo que sufrió Encarna Sánchez en su chalet de 43 millones de pesetas. Un robo en el que se vieron señalados hasta cinco personas del entorno de la periodista, pero muchos dedos apuntaban también a Isabel Pantoja, muy amiga de la periodista. No obstante, cabe recordar que en el programa 'Fiesta' se desvelaba que fue la propia Encarna Sánchez quien fingió dicho robo, pero las dudas todavía están ahí y más después de que en el especial dirigido por Santi Acosta, Pedro Pérez, el que fuera productor de la periodista, señalase que esta misma le confesó que Isabel Pantoja era la única persona que tenía la llave del armario en donde se encontraba ese dinero.

En primer lugar, Inmaculada Liriano, exasistenta de la periodista, ha subrayado que no tiene constancia de quién fue realmente el autor o autora de dicho robo: "Ella puso a dos investigadores y me dijo que estuviera pendiente, que vendrían a casa para saber qué había pasado. Ella llegó a saber lo que pasó, pero nunca se lo dijo a nadie. No sé por qué involucró a Isabel Pantoja".

"Isabel Pantoja tenía una llave"

Por otro lado, la exasistenta ha señalado que dicho armario en donde se encontraba la caja fuerte no tenía llave, algo que ha chocado con la información que ha proporcionado Pedro Pérez, productor de la periodista, instantes después: "A mí me dijo Encarna que ese armario tenía una llave... y me dijo que una persona más la tenía (la llave)". A pesar de que el productor no ha querido decir dicho nombre en un primer momento, posteriormente ha desvelado que esa llave "la tenía Isabel Pantoja. Pero ella no estaba en la casa ese día".

Pocos después hemos podido saber que una persona acudió con un menor el día del robo a ver una película: "Pilar Gómez, la llamada 'Tita', es la que días después le dice a Encarna que el sábado estuvo Pere Pollo con Kiko Rivera viendo una película del oeste. Eso se lo cuenta días después a Encarna y esta empezó a despotricar. Me lo contó Encarna en la emisora".

El robo se convierte en una "cuestión de Estado"

Lo que está claro en todo esto es que, como bien ha dicho Pedro Pérez, exproductor de Encarna Sánchez, esta "verdad tan solo la sabe la periodista, que se llevó este secreto" a la tumba. Fue a partir de entonces cuando Encarna Sánchez se puso en contacto con el Ministro del Interior José Luis Corcuera porque "en la comisaría de Alcobendas no avanzaban con la historia", conviertiéndose el robo en toda una cuestión de Estado.

Pasado un tiempo, el propio Pedro Pérez le preguntó a Encarna Sánchez quién se llevó el dinero de los 43 millones de pesetas, ante lo que esta respondió lo siguiente: "Me dijo: 'Mira Pedro, es un tema tan doloroso y que me duele tanto que prefiero dejarlo apartado. No quiero hablar de él'. Ella no lo quiso contar ni decir".