Ana Carrillo 30 SEP 2025 - 22:35h.

El exnovio de Steisy ha comunicado en Instagram que su madre ha fallecido de manera repentina

Pablo Pisa se ha mostrado roto de dolor y ha pedido a sus seguidores que no le envíen mensajes

Pablo Pisa, exnovio de Patricia Steisy y padre de su única hija, ha emitido un comunicado vía Instagram para anunciar la muerte de su madre. Conocido a raíz de ser la pareja de la exconcursante de 'Supervivientes' y extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', el arquitecto había sumado muchos seguidores en la mencionada red social, en la que ha querido abrirse para que sepan qué ha ocurrido.

"Mi mamá ha fallecido esta mañana de repente. Vino unos días a ayudarme con Athenea y cuando volví de pilates me la encontré ya en el suelo sin poder hacer nada", ha relatado el empresario, desvelando que ha sido una muerte repentina y explicando que ha sido él quien ha encontrado el cuerpo sin vida de su madre, a la que estaba muy unido.

Tras dar esta información y confesar que su corazón está "roto", Pablo Pisa ha hecho una petición a su comunidad de la mencionada red social: "No quiero mensajes, solo que me cuidéis y que los que seáis creyentes recéis por ella".

Ha terminado su comunicado con un mensaje en el que expresa el enorme amor y la profunda admiración que sentía por su madre: "Era la mejor mujer del planeta y la mejor madre. Un beso al cielo". Ha cerrado finalmente con una frase en la que también incluye a su hija en las líneas que ha escrito en recuerdo de su madre: "Tu hijo y tu nieta te adoran".

Una terrible noticia que Pablo Pisa ha querido compartir horas después de descubrirla para hacer partícipe a su comunidad virtual, que roza las 350.000 personas, de su situación y que entiendan el durísimo momento que está atravesando por tener que despedirse de su madre, que ha fallecido de forma repentina cuando se encontraba de visita en su casa.