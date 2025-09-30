Raquel Meroño vive en una casa de dos plantas que comparte con sus hijas Daniela y Martina

Empresaria y madre: la vida actual Raquel Meroño, actriz de 'Al salir de clase'

Compartir







Siempre hace especial ilusión estrenar una casa, una experiencia única que ha vivido hace muy poco Raquel Meroño, actriz de 'Al salir de clase', quien ha remodelado por completo su actual casa. Dos plantas, techos altos, decoración minimalista en tonos blancos y madera definen a la perfección, la casa en la que vive la actriz con sus dos hijas. Un salón comedor, amplio, jardín, porche, y una cocina donde la empresaria elabora muchas de las recetas que comparte en redes sociales forman la primera planta de la vivienda.

Una escalera con barandilla de cristal da paso a la segunda planta de la casa de la empresaria. Tres habitaciones, decoradas en tonos claros, con camas de matrimonio y mucha luz natural son a seña de identidad de la segunda planta. El vestidor, es un sueño cumplido para la actriz, amplio, con muchos espejos y bien iluminado, es uno de sus lugares favoritos.

Para la empresaria los pequeños detalles lo son todo, en cualquiera de las estancias de su vivienda. Baños adaptados a la perfección a sus necesidades, espejos, cojines, alfombras, luz cálida e indirecta, aportan calma y un ambiente idílico. ¡Nos adentramos en la recién estrenada cada de Raquel Meroño!

Dos plantas minimalistas

A finales del 2024, Raquel Meroño, actriz de ‘Al salir de clase’, estrenaba casa. Tras un tiempo de obras pasaba las primeras navidades en el que hoy en día es su hogar. Una vivienda de dos plantas, en la que destaca la decoración minimalista, los tonos claros, el estilo nórdico, la luz y los espacios amplios. Una escalera de caracol, con barandilla de cristal, comunica ambas plantas.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Techos blancos, altos, espejos, puertas correderas dan mucha amplitud a las estancias en las que la actriz disfruta también de abundante luz natural. Las habitaciones de Daniela y Martina, las hijas de la influencer, son muy amplias, con camas de matrimonio y decoradas en tonos neutros.

El acceso a la vivienda está en la planta baja, donde desde la puerta principal de la casa se accede desde el jardín al salón comedor, donde la empresaria se reúne con sus amigas, o también hace bailes con sus hijas.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Paredes y techos blancos, luz natural, una pared con paneles de madera donde cuelga la televisión, un sofá gris con chaisse longe y dos butacas de diseño, completan el salón, donde también hay una consola de madera. Cojines, plantas, flores y velas marcan la diferencia en un espacio de lo más utilizado.

El comedor cuenta con gran mesa, donde la anfitriona se reúne con los suyos, un enorme espejo, ayuda a dar una mayor amplitud a la estancia abierta al salón. Una enorme puerta corredera empotrada en la pared separa el salón comedor, de la entrada, una de las estancias favoritas de la familia para compartir contenido, pues es diáfano y perfecto para bailar.

La habitación de Raquel Meroño, está inspirada en el salón, pues también cuenta con una pared con tablas de madera donde tienen colgada la televisión. Alfombras y butacas de borrego, armarios empotrados en blanco, y una cama con canapé y banco a los pies de la cama completan la luminosa estancia con baño integrado.

Las estancias favoritas de la actriz: la cocina y el vestuario

Pero si hay dos lugares que hacen inmensamente feliz a la empresaria, son su cocina y su vestidor. “Mis dos espacios favoritos: la cocina para haceros recetas fáciles y ricas el vestidor para volverme loca pero feliz con el famoso: "que me pongo?", asegura en un vídeo tour de ambas estancias en sus redes sociales.

La actriz buscaba una cocina practica y de diseño. En ella también destacan los colores neutros de estilo nórdico, muebles de madera de roble, funcionales, donde no quede nada a la vista era todo con lo que soñaba Raquel Meroño para su cocina.

La vitrocerámica de inducción invisible es sin duda, lo último en tecnología y diseño en la cocina donde también hay mucha luz natural. “Si hay algo que me hacía mucha ilusión era un vestidor lacado en blanco y bien iluminado para tenerlo todo muy colocado y un tocador para maquillarme. Vamos, un sueño”, asegura Raquel Meroño.

Espejos, zonas de almacenamiento para ver de un vistazo lo que ponerse, luz favorecedora, tocador, espacio para los complementos, completan el vestidor en el que la actriz tiene la ropa separada por tonalidades.

El antes y del después de unos baños muy personales

Tratándose de un hogar para tres mujeres, Raquel Meroño, tenía muy claro que los baños serían uno de los quebraderos de cabeza de la obra. “La obra de una casa no es solo un proyecto, es un desafío lleno de decisiones y complicaciones. Cada paso pone a prueba nuestra paciencia y esfuerzo. Pero al final, con buenos materiales, accesorios y dedicación, el resultado siempre vale la pena. ¿Os gusta el resultado de nuestros baños?”, compartía en redes sociales.

Luminosos, de diseño, con duchas de lluvia, mamparas de cristal, de varios colores, especiosos y con mucho espacio de almacenamiento, son la clave de los baños de la casa de la empresaria.