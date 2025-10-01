Ana Carrillo 01 OCT 2025 - 09:00h.

Borja González, ganador de 'Supervivientes' y exparticipante de 'La isla de las tentaciones', está pletórico y ha querido compartir su felicidad con sus seguidores subiendo a Instagram un vídeo en el que anuncia una noticia que le hace mucha ilusión y en la que también se ve involucrada su novia, Ana López.

"Practicando para lo que se viene, ahora os subo un vídeo que me hace mucha ilusión", escribía el valenciano en sus stories junto a un vídeo en el que se ve a su hijo en común con Ana, Luca, empujar el carricoche de un muñeco. Con ese story despertaba la curiosidad de sus seguidores, a los que minutos más tarde sacaba de dudas al compartir un vídeo que fue grabado el día después de la final de 'Supervivientes 2025', en la que resultó ganador tras imponerse a su amigo, Álvaro Escassi.

En el vídeo aparece abrazado a Ana, a su hijo, a su hermano y a su cuñada, que le anuncian que Luca va a convertirse en primo, lo que hace que Borja se dé cuenta de que va a ser tío porque su hermano va a tener su primer hijo. "Cuando la noticia es tan grande que necesitas reiniciar el sistema para procesarla", escribe junto a este post en el que bromea sobre el tiempo que tardó en entender cuál era la noticia que le estaban dando.

Ana lo entendió al momento y en su rostro se ve primero la sorpresa y después la enorme dicha por convertirse en tía. En la zona de comentarios bromea sobre la reacción de su novio: "Lo que te costó, hijo mío"; que le responde: "Volví un poco espesito de 'Supervivientes'". Ese no es el único comentario del post, que se ha llenado de mensajes de sus seguidores dándole la enhorabuena por convertirse "oficialmente en tío".