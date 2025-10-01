La hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith contraerá matrimonio con Alex Gruszynski el próximo 18 de octubre

Así ha sido la despedida de soltera de Stella del Carmen, la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith

La cuenta atrás ya ha comenzado para uno de los acontecimientos más esperados del calendario social de este año: la boda de Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, con su prometido Alex Gruszynski.

El enlace, previsto para este 18 de octubre, promete ser un evento íntimo y discreto, aunque rodeado inevitablemente de un fuerte interés mediático. Con los días avanzando hacia la fecha señalada, algunos detalles han saludo a la luz, permitiendo dibujar así un panorama bastante aproximado de cómo será la gran celebración.

Stella y Alex anunciaron su compromiso en agosto del año pasado con una tierna publicación en redes sociales, donde la joven mostraba su anillo de compromiso. Ambos se conocieron en la guardería y, tras años de amistad y recorrer caminos separados, retomaron su relación años después, ya como pareja.

El lugar

Uno de los grandes interrogantes era el lugar exacto de la ceremonia. Aunque se conocía que se llevaría a cabo en España, la ubicación era una incógnita. Un misterio que ahora se ha resuelto.

Tal y como han avanzado medios como la revista '¡Hola!' y 'El Norte de Castilla', el escenario será el monasterio y hotel Abadía de Retuerta, en Sardón de Duero, Valladolid, un enclave vinícola en pleno corazón de la Ribera del Duero. "Soy muy afortunada de poder casarme en el país que me vio nacer, España", ha aseverado la joven a la cabecera rosa.

Este espacio, con su hotel de cinco estrellas y la posibilidad incluso de aterrizar en helicóptero, reúne las condiciones perfectas para este evento. Es ahí donde los invitados también se hospedarán y donde se llevará a cabo la ceremonia.

De acuerdo a las informaciones del medio de Castilla y León, se servirá un cóctel en los jardines de la antigua abadía, seguido de una comida de gala y una fiesta con barra libre y actuaciones en directo.

Hasta entonces, también se había planteado como alternativa Andalucía, tierra natal de Banderas y donde Stella tiene fuertes raíces, especialmente Málaga o Marbella, lugares cargados de significado para la familia. Sin embargo, esa opción ya se ha descartado.

Invitados y despedida de soltera

En cuanto a los invitados, se espera la presencia de un círculo familiar muy cercano. Entre ellos, destacan sus padres, Antonio y Melanie Griffith, además de Dakota Johnson y Alexander Bauer.

También podría asistir su abuela, la icónica actriz Tippi Hedren, aunque su presencia dependerá de su estado de salud y de la logística del viaje.

Por parte del novio, la atención será menor al no tratarse de una familia mediática, aunque se sabe que el padre de Alex tiene vínculos con el cine y su hermana Adaline trabaja en el ámbito creativo. Todo apunta a que será una boda íntima y reducida, con invitados seleccionados cuidadosamente para evitar una exposición excesiva.

Stella admite a la citada revista sentirse "emocionada" porque "muchos de nuestros familiares y amigos van a visitar España por primera vez y estoy segura de que se enamorarán de su magia tanto como yo".

La actriz ya ha celebrado su despedida de soltera rodeada de amigas y de algunas de las mujeres más importantes de su vida, según ha aseverado a '¡Hola!'. "En mi despedida de soltera, he estado rodeada del amor de mis amigas y mi familia, lo que me hace sentir muy agradecida por estos momentos tan especiales que estoy viviendo".

Normas

Una de las cuestiones que más ha llamado la atención es el dispositivo de seguridad y las normas establecidas para los asistentes.

Dada la fama de los protagonistas y el interés que despierta el enlace, se prevé un control de accesos muy estricto. Los invitados deberán pasar por verificaciones previas, y se baraja la posibilidad de que haya traslados organizados desde puntos concretos para mantener la discreción.

Además, una de las normas clave será la prohibición total del uso de teléfonos móviles y dispositivos electrónicos durante la ceremonia y la celebración para los trabajadores y los extras, evitando así filtraciones de imágenes no autorizadas en redes sociales o medios de comunicación, una práctica cada vez más común en bodas de personalidades internacionales.