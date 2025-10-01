Lidia González 01 OCT 2025 - 09:10h.

La protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ explica el motivo de la gran preocupación que tiene de cara a su parto, en el episodio 10

La Rebe anuncia el nombre de su hija en común con José Navarro

Compartir







La Rebe ya ha destapado uno de los últimos secretos que le quedaban de cara al nacimiento de su hija y también se ha querido confesar sobre sus miedos ante el inminente parto. En exclusiva para ‘Mi embarazo’, su propio formato en Mediaset Infinity, la protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ se abre en canal con su padre, Dani Jiménez, para explicar el complicado momento que está viviendo. ¡Descúbrelo en Mediaset Infinity!

A lo largo de todos los episodios de su docuserie, la creadora de contenido ha compartido lo mal que lo está pasando durante su embarazo, algo que ha llegado a preocupar a su marido, José Navarro. Sin embargo, ahora que se acerca el esperado momento, a pesar de lo emocionada que se encuentra por poder tener a su pequeña entre sus brazos, se ha sincerado sobre lo preocupada que está por el parto. “No sé cómo va a ser”, comienza explicando.

PUEDE INTERESARTE La Rebe muestra la ropa con la que va a salir su bebé del hospital

“Tengo mucho miedo porque el primero fue cesaría”, asegura la influencer al recordar el parto de su hijo, José Jr. La protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ tiene mucha incertidumbre respecto a lo que pueda ocurrir, pero no pierde la fe de que todo salga bien con su “regalo caído del cielo”. “Estate tranquila que tú sabes que Dios está contigo y con todos nosotros”, le replica Dani Jiménez, tratando de consolar a su hija.

Dani Jiménez le confiesa a La Rebe que no le gusta el nombre de su hija

PUEDE INTERESARTE La Rebe habla de sus miedos por su segunda maternidad

Después de mucho tiempo y algunas discusiones con José Navarro, La Rebe puede decir, alto y claro, cómo se va a llamar su pequeña. Sin embargo, le ha pillado completamente la reacción que ha generado esta decisión en toda la familia. Por su parte, Dani Jiménez, su padre, le confiesa a la influencer que no le gusta el nombre que ha escogido para su hija. Ambos se sumergen en un intenso debate en el que cada uno defiende su postura.

Capítulo completo: La Rebe explica el motivo por el que ha escogido ese nombre para su hija

PUEDE INTERESARTE La Rebe vive un lacrimógeno momento con su hijo José

Encontrar un nombre para su pequeña ha sido una ardua tarea que, por fin, ha dado sus frutos. Muy feliz por haber tomado una decisión final tras los tiras y aflojas con José Navarro, la protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ anuncia el nombre de su hija, recibiendo una contundente reacción por parte de su familia. Defendiendo sus ideales, la creadora de contenido explica el motivo por el que ha escogido esta original opción. ¡Descúbrelo en Mediaset Infinity!