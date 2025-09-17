Lidia González 17 SEP 2025 - 09:05h.

El protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ habla con La Rebe del comportamiento que está teniendo en la recta final de su embarazo, en el episodio 9

Rebeca Jiménez confiesa la crisis que atraviesa con su marido

José Navarro está muy preocupado por La Rebe en la recta final de su embarazo y no ha dudado en explicar cómo se siente al respecto. En el episodio 9 de ‘Mi embarazo’, su propio formato en Mediaset Infinity, el protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ se sincera con su mujer y habla con ella sobre cómo está viviendo toda esta situación.

Con la intención de subirle el ánimo a la creadora de contenido, le ha preparado una sorpresa muy especial, pero no sin antes advertirle sobre cómo tiene que afrontar este momento. “No quiero que estés pensando en tus paranoias”, aseguraba seriamente a su mujer. Rebeca Jiménez se encuentra en un complicado momento en la recta final de su embarazo en el que sus complejos y la crisis que está viviendo con el padre de su hijo están afectándola más de lo normal.

José Navarro ha querido abrirse en canal con la creadora de contenido para sincerarse sobre lo mal que está viéndola en las últimas semanas. “Te veo estos días peleando, diciendo que estás gorda y fea”, le dice con pena a su mujer. Y es que la influencer está discutiendo mucho últimamente tanto con él como con su hijo, algo que ha hecho saltar las alarmas de José. “No me queda otra que hacer esto por ti para levantarte el ánimo”, asegura.

La Rebe echa a su marido y a su hijo de la sesión de fotos

La Rebe está muy feliz de poder tener inmortalizado un momento tan especial, como es la recta final de su embarazo, junto a su familia, pero ha decidido tener algunos recuerdos ella sola con su tripa de embarazada. Es por ello por lo que, sin ningún tipo de miramientos, la protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ echa a su marido y a su hijo de la sesión de fotos.

Capítulo completo: La Rebe posa, embarazada, junto a José Navarro y su hijo

José Navarro ha decidido regalarle una sorpresa a La Rebe que nunca va a olvidar: una sesión de fotos familiar antes de dar a luz. Muy emocionada por este momento, la creadora de contenido posa, embarazada, junto a José Navarro y a su hijo. Nada más entrar al estudio fotográfico, Rebeca Jiménez se enamora de uno de los vestidos para la sesión y no duda en elegirlo: “Ya estoy viendo uno con volantes, está hecho para mí”. ¡Descubre el resultado!