La ganadora de 'GH VIP' ha detallado los cambios que introduce la nueva ley que regula la publicidad que hacen los influencers

Muchas influencers, como Claudia Martínez o Marina García, han comenzado a avisar a sus seguidores que una nueva ley introduce cambios importantes en su trabajo a la hora de etiquetar el contenido promocionado, pero ha sido Naomi Asensi, ganadora de 'Gran Hermano VIP' y exparticipante de 'La isla de las tentaciones', la que ha hecho un vídeo de lo más completo aclarando cuál es el cambio más sustancial a raíz de la entrada en vigor del real decreto.

La valenciana ha explicado que hasta ahora las creadoras de contenido solo estaban obligadas a aclarar que se trataba de un contenido publicitario cuando les pagaban por ello y que no era necesario que marcasen como publicidad los regalos que les enviaban las marcas - como productos para el pelo, cremas o ropa - o las invitaciones a hoteles y restaurantes, aunque era habitual que muchas influencers, como era su caso, indicasen que se trataba de un regalo o una colaboración para que sus seguidores supieran que no estaban pagando por ello y que lo estaban mostrando en redes a cambio de quedarse con el bien o servicio.

A partir de ahora, tendrán que marcar como publicidad todo lo que les sea regalado o dado gratis aunque no cobren directamente por ello: "Al final en realidad, si lo piensas, sí que te están pagando porque te están pagando con el producto, te están pagando en especie". Ese es el gran cambio que introduce la nueva ley y que la amiga de Carmen Alcayde apoya, aunque confiesa que le gustaba que sus seguidores supieran exactamente cuándo cobraba en dinero y cuándo la compensación era recibir productos gratis o invitaciones a hoteles, restaurantes, peluquerías o salones de uñas.

"En los reels y en los TikToks habrá que ponerlo escrito en el vídeo", ha añadido la ex de Adrián Blanch para que sus followers sepan que no solo serán informados del contenido promocional en stories, sino también en las publicaciones en formato vídeo que quedan fijas en el feed.

"Si se hace esta ley es porque hay mucha gente que no ponía publi cuando es publi [...] Esto por no ser buenos", ha añadido Naomi Asensi, que ha añadido que considera que ella siempre lo hizo bien y etiquetó correctamente todos los contenidos promocionales.