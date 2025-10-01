Este 3 de octubre, el gran duque Enrique de Luxemburgo abdica a favor de su hijo, y muchos se preguntan si las polémicas de su esposa han motivado su decisión

Cuenta atrás para la abdicación de Enrique de Luxemburgo: los motivos detrás de su histórica renuncia

Este viernes 3 de octubre, el gran duque Enrique de Luxemburgo pondrá fin a su ducado tras 25 años como jefe de Estado a favor de su hijo Guillermo.

En este caso, y aunque Enrique aseguró que se trataba de un "proceso natural", muchos medios locales achacan su decisión a las controversias que han rodeado a su esposa, la gran duquesa María Teresa.

El informe Waringo

En 2019, el Gobierno de Luxemburgo encargó a Jeannot Waringo, antiguo director de la Inspección General de Finanzas, que elaborara un informe sobre el funcionamiento de la Corte Gran Ducal.

El documento, que se conoció a comienzos de 2020, sacudió los cimientos de la monarquía luxemburguesa y colocó en el centro de la polémica a María Teresa.

El informe reveló un ambiente laboral tenso en la corte gran ducal, con testimonios de empleados que hablaban de una "cultura del miedo", de "ansiedad", de presiones y de una comunicación interna prácticamente inexistente. Incluso llegaron a mencionarse casos de "maltrato físico" y psicológico hacia el personal por su parte y la acusaron de "tirana".

Entre 2014 y 2019, más de 50 personas abandonaron la Corte, ya fuera por dimisión o por despido, lo que evidenciaba un clima de gran inestabilidad.

Waringo señalaba también la falta de procedimientos claros en la organización y una gestión demasiado personalizada, donde muchas de las decisiones clave, especialmente las relacionadas con el personal, recaían en la gran duquesa.

El medio 'Lëtzebuerger Land' señaló entonces que la gran duquesa era una "dictadora". Poco después se archivó la causa por los episodios de violencia contra el staff, que fue renovado por completo.

"¿Qué sentido tiene atacar a una mujer? ¿A una mujer que defiende a las demás mujeres? ¿A una mujer a quien ni siquiera le está permitido defenderse? Se ha puesto injustamente en entredicho a mi esposa", aseguró entonces el gran duque Enrique.

2020 fue, sin duda, su 'annus horribilis', pero no ha sido la única polémica a la que se ha enfrentado.

Conflictos familiares

Desde su llegada a la corte, María Teresa ha tenido dificultades para integrarse en la familia real luxemburguesa.

Su relación con su suegra, la gran duquesa Josefina Carlota, ha sido especialmente conflictiva. En el año 2000, María Teresa acusó a su suegra ante 15 medios de comunicación de intentar destruir su matrimonio debido a su origen cubano y plebeyo, lo que generó tensiones dentro de la familia real. Sus palabras lo cambiaron todo y dio lugar al primer escándalo 'royal' de Luxemburgo.

En 2021, María Teresa concedió una entrevista a un programa de Univisión y se sinceró sobre el enfrentamiento con su suegra. "Al principio fue muy cordial conmigo. Luego las cosas cambiaron. Lo único que puedo explicar es que tenía una educación muy diferente a la mía. Era princesa de Bélgica y era mucho más estricta y menos expresiva que yo. Como latina, al ser muy expresiva, provoqué mucho cariño de parte de la gente. ¿Celos? Quizá...".

Además, su relación con su nuera, la gran duquesa Estefanía de Lannoy, también ha sido objeto de controversia. Los medios locales han informado en varias ocasiones sobre que ambas mantienen una relación distante y que María Teresa ha mostrado actitudes "controladoras" hacia su nuera, lo que ha generado críticas en los medios de comunicación.

La acumulación de estas polémicas podría haber tenido un impacto en la decisión del gran duque Enrique de abdicar, contribuyendo así a la percepción de que un cambio en la jefatura del Estado era necesario para restaurar la estabilidad en la Casa Gran Ducal.