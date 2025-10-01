Silvia Herreros 01 OCT 2025 - 08:00h.

Tony Spina y su familia son propietarios de un restaurante italiano a las afueras de Madrid. Un pequeño local en el que el concursante de 'Supervivientes All Stars', su madre y sus hermanos preparan cada día recetas típicas de la región de Nápoles. Las pizzas napoletanas con masa de alta fermentación y cocinadas en horno de leña son, junto a la pasta, su gran especialidad. Descubrimos cuánto cuesta la favorita de Marta Peñate y la de sus clientes.

Abbracciame, en Las Rozas, dispone de hasta 22 tipos de pizza en su carta. Con ingredientes italianos de primera calidad, se dividen en dos grupos, las más clásicas, entre las que encontramos las famosas margherita (margarita) o quattro formaggi (cuatro quesos); y las speciali o gourmets, como la mortadella (mi favorita, con mozzarella, mortadella, pesto de pistacho, pistacho triturado, albahaca y aceite Evo - 18,90 euros).

Los precios se mueven entre los 11 euros de la marinara, que es la más barata y lleva salsa de tomatitos, ajo, orégano, albahaca y aceite de ajo casero y los 20,90 euros de la abbracciame, pizza de cuatro sabores que incluye pesto y mozzarella; ricotta, mozzarella, jamón cocido y salame; tomate cherry y mozzarella y una pequeña pizza frita como acompañamiento.

Todas ellas son personalizables, pudiendo variar su precio en función de los ingredientes que se quieran añadir. El suplemento que se cobra por añadir un ingrediente es de 1 euro; que tenga el borde relleno de queso ricotta incrementa el precio de la pizza 2,50 euros; el embutido hace que suba 2 euros, la burrata 3,50 euros y el extra de queso 1,50 euros.

Marta Peñate tiene la suerte de poder comerlas cuando quiera. Antes de que su novio se marchase a Honduras, la ganadora de la primera edición de 'Supervivientes All Stars' le pedía a su novio pizaiolo (pues es él el que se encarga de hacer las pizzas en el restaurante) que le llevase una pizza margarita al finalizar su jornada. Esta pizza, que lleva salsa de tomate, mozzarella, parmesano, albahaca y aceite de oliva italiano tiene un precio de 11,50 euros.

Los clientes no dudan en valorar positivamente este establecimiento en plataformas como Tripadvisor, en donde destacan la excelente calidad y sabor de sus pizzas. Algunos llegan a señalarlas como las mejores de todo Madrid. Aunque los comentarios están divididos, la de Trufa, con crema de trufa, champiñones, salsiccia fresca, mozzarella, láminas de trufa y aceite Evo (18,90 euros); la carbonara, que lleva mozzarella, pancetta y crema de carbonara con huevo, pecorino y pimienta (14,90 euros) y la barbacoa, con salsa barbacoa, carne picada, cebolla crocante y mozzarella (15,50 euros), parecen ser las más vendidas. Las dos variedades de pizza dulce, con nutella y kinder bueno en formato normal o calzone también tienen buenas reseñas.