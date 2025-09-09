Lorena Romera 09 SEP 2025 - 15:22h.

A la ganadora de 'Supervivientes All Stars' le da miedo dormir sola por las noches tras la marcha de Tony Spina

Marta Peñate habla del problema que tiene desde que su novio se ha ido de casa

Marta Peñate está siendo muy honesta con sus seguidores sobre sus miedos al haberse quedado sola en casa. A través de su perfil de Instagram, la que fuera concursante de 'Gran Hermano' y de 'Supervivientes' ha desvelado con quién está durmiendo por las noches tras la marcha de Tony Spina a 'Supervivientes All Stars'.

Ahora más que nunca, Instagram está siendo un aliado para la colaboradora de televisión. La de Las Palmas de Gran Canaria, de 34 años, reconoce que no se sentía nada preparada para verse sola en la convivencia. Aunque puntualiza que no siente dependencia de Tony Spina, sino un profundo amor... lo cierto es que la televisiva está sufriendo los primeros estragos al separarse de él.

Además parece que este problema es algo que está siendo extensible también a su mascota. Y es que la que fuera ganadora de la primera edición de 'Supervivientes All Stars' se desahogaba a través de sus redes por el cambio de comportamiento que ha detectado en Puppy, la perrita de raza bichón maltés que llegaba a sus vidas tras su primer aborto.

Tal y como ha contado con preocupación y cierto tono de agobio, desde que el italiano cogió ese avión rumbo a Honduras, la mascota ha empezado a orinarse en el sofá. "Tony, te necesitamos en casa. Empezó a hacerlo al día siguiente de irse. Nunca lo había hecho", ha señalado la que fuera también participante de la segunda edición de 'La isla de las tentaciones', donde terminó su relación con Lester Duque -que está ahora esperando su segundo hijo junto a Patricia Pérez-.

Pero este no es el único problema al que hace frente Marta Peñate desde la ausencia de su novio. Y es que la exconcursante de 'GH' y 'Supervivientes' le tiene pavor a dormir sola por las noches. De ahí que se haya visto en la obligación de buscar un acompañante para vivir durante la participación de Tony Spina en 'Supervivientes All Stars'.

Y le ha tocado a su cuñada, que, conociéndola como la conoce, le está haciendo el favor. "Mi cuñada está viviendo conmigo. No es que yo sea una persona dependiente, es que me da miedo dormir sola. Pienso que van a venir, que me van a secuestrar... Es algo que tengo que mejorar", reconoce la colaboradora de televisión, que asocia este problema con su trabajo y con el ser un personaje mediático.

"Gracias por estar siempre conmigo", ha escrito Marta Peñate a través de su perfil de Instagram, donde le ha agradecido a la hermana de Tony Spina el detalle de estar acompañándola en estos momentos tan delicados para ella tras la marcha de su chico a 'Supervivientes All Stars'.