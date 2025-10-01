Lidia González 01 OCT 2025 - 15:22h.

Los exconcursantes de ‘Gran Hermano’ aseguraban querer ampliar la familia con tan solo 9 meses de relación

Primeras palabras de Rodri Fuertes tras salir a la luz que va a ser padre con Marta Castro

Rodri Fuertes y Marta Castro han dejado sin palabras a todos sus seguidores al anunciar que están esperando su primer hijo en común, dos años después de comenzar su relación. Los que fueran concursantes de ‘Gran Hermano’ ya se habían pronunciado anteriormente sobre sus planes de ser padres antes de poder cumplir este gran sueño, en exclusiva, en el videopodcast de ‘Un cuento imperfecto’, disponible en Mediaset Infinity.

Tan solo con 9 meses de relación, la pareja tenía muy claro que quería aumentar la familia que han formado junto al hijo de la influencer y sus dos perros. Sin embargo, las continuas críticas por su diferencia de edad y los miedos porque el paso del tiempo pudiera dificultar el proceso de su embarazo, la creadora de contenido afirmaba tajantemente: “O soy mamá este año o voy a ser una madre abuela”. Tan solo un año después de estas declaraciones, la exconcursante de ‘Gran Hermano VIP’ ha conseguido cumplir este deseo.

A pesar de que, en principio, el catalán aseguraba que quería convertirse en padre junto a Marta, lo cierto es que la influecer desvelaba las dudas que le asaltaban en algunos momentos: “Le tengo que preguntar si está más en el sí o en el no”. La creadora de contenido, que se sinceraba sobre la relación de su hijo con Rodri, confirmaba que querían dar este paso, pero que el tiempo era un factor importante en este asunto. A pesar de que han tenido que recurrir a una clínica, la verdad es que el proceso ha sido mucho más fácil de lo que esperaban.

La divertida anécdota de Rodri Fuertes con el hijo de Marta Castro

En un ambiente completamente distendido junto a sus amigos Jessica Bueno y Luitingo, la pareja compartía una divertida anécdota de Rodri Fuertes con el hijo de Marta Castro. La influencer aprovechaba el cómplice momento de su pequeño junto a su novio para saber si se había decidido a tener su primer hijo en común y, entre risas, se sinceraba: “Venir con unos niños a un parque de bolas es el anticonceptivo perfecto”.

Marta Castro y Rodri Fuertes se sentaban, con Jessica Bueno y Luitingo, tan solo con 9 meses de relación para hablar de sus planes de futuro juntos, algo que tenían muy claro desde el primer momento. Los influencers se sinceraban sobre los duros inicios de su relación, cómo llevan las críticas o la idea de convertirse en padres dentro de poco.