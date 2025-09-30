Ana Carrillo 30 SEP 2025 - 14:41h.

El exnovio de Adara Molinero y la exconcursante de 'Gran Hermano VIP' han comunicado que van a tener un hijo

Marta Castro habla de su futura boda con Rodri Fuertes: "Estoy superfeliz"

Compartir







¡Rodri Fuertes y Marta Castro van a ser padres! Con un bonito vídeo en Instagram, los exconcursantes de 'Gran Hermano' han anunciado a su comunidad virtual que están esperando a su primer hijo en común, que se unirá a la familia que han formado con Hugo, el niño de cinco años que ella tiene en común con su ex, Fonsi Nieto, y que se lleva genial con el exnovio de Adara Molinero, que lo conoció cuando tenía tres añitos, ya que la relación entre los influencers comenzó en el verano de 2023.

"El corazón nos late más fuerte que nunca… porque muy pronto seremos uno más. La emoción, la alegría y el amor que sentimos son tan grandes que es imposible explicarlo con palabras. Ha sido un camino largo y no siempre fácil, pero ha sido un camino juntos, con esperanza y fe en cada paso Nuestro mayor sueño se ha hecho realidad y ya viene en camino", ha escrito la exconcursante de 'GH VIP' junto a un vídeo en blanco y negro en el que presume de barriguita de embarazada, sobre la que se posan las manos de su novio y de su hijo.

En su mensaje, Marta Castro también le ha dado las gracias a una clínica de fertilidad por la ayuda "en todo este proceso" que menciona que no ha sido sencillo, pero que por fin ha dado lugar a su sueño: tener un hijo en común tras muchos meses diciendo en entrevistas y eventos que su objetivo era ampliar la familia que habían formado con el hijo de ella y sus dos perros.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Por su parte, Rodri ha compartido el vídeo en sus stories con un mensaje en el que muestra su inmensa felicidad: "Cumplo el sueño de mi vida con la mujer de mi vida". Los mensajes de felicitaciones de sus seguidores no han tardado en llegar, así como los de compañeras de edición de Marta Castro en 'GH VIP', como Susana Bianca o Sol Macaluso, que recientemente ha logrado convertirse en madre tras un largo proceso debido a su trombofilia y haber tenido dos abortos, uno gemelar.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Por último, el empresario ha compartido un vídeo en el que se ve a su novia totalmente emocionada hasta las lágrimas tras haber contado a sus seguidores la feliz noticia y haber comenzado a recibir mensajes de lo más emotivo por parte de muchos seguidores que celebran con ellos que se haya cumplido su sueño.