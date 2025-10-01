Lorena Romera 01 OCT 2025 - 12:55h.

El exnovio de Adara Molinero está muy emocionado al hacer realidad su sueño de ser padre

Rodri Fuertes y Marta Castro anuncian que esperan su primer hijo en común

Compartir







Rodri Fuertes está muy emocionado. El que fuera concursante de 'Gran Hermano' va a ser padre junto a Marta Castro tras más de dos años de relación. Después de compartir públicamente la noticia de su embarazo, el exnovio de Adara Molinero ha compartido en redes sociales sus primeras palabras, haciendo partícipes a sus seguidores de su inmensa alegría.

El madrileño no podría estar más ilusionado. Aunque ya había formado su familia junto a Marta Castro, que es madre de Hugo, el hijo de cinco años que tiene junto a Fonsi Nieto, y del que ejerce de padre cuando están juntos, el creador de contenido se imaginaba algún día teniendo su propia criatura.

PUEDE INTERESARTE Rodri Fuertes habla de su nuevo proyecto profesional tras pasar antes problemas económicos

Tanto es así, que el que se diera a conocer en la casa de Guadalix de la Sierra -donde conoció a Bea Retamal, con la que rompió en 2019 tras tres años de relación- ha reconocido que esto es un sueño hecho realidad para él. "El corazón nos late más fuerte que nunca porque muy pronto seremos uno más", ha escrito Marta Castro, de 40 años.

"La emoción, la alegría y el amor que sentimos son tan grandes que es imposible explicarlo con palabras", ha señalado la que fuera concursante de 'GH VIP'. Unas palabras que resuenan con las mismas que ha escrito el que fuera pareja de Adara Molinero a través de su perfil oficial de Instagram, haciendo partícipes a sus seguidores de su inmensa felicidad.

Canal de Whatsapp de Telecinco

"Es imposible explicarlo con palabras"

Y es que Rodri Fuertes ha reconocido que este momento es algo con lo que llevaba años soñando. Además, lo hace realidad de mano de la persona más especial que ha encontrado. "Cumplo el sueño de mi vida con la mujer de mi vida", expresa el exconcursante de 'Gran Hermano', que también ha compartido en redes los primeros instantes que han vivido tras hacer pública la noticia del embarazo.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"No para de llorar, es una campeona", ha escrito el ex de Adara Molinero, que no conoce, de momento, la noticia de la futura paternidad de su expareja, ya que está participando en 'Supervivientes All Stars' y permanece incomunicada, sin noticias del exterior. "Ellos también están muy contentos", señala el madrileño, que ha compartido una imagen de Pepe, su mascota, y Pikes, el Golden Retriever de Marta Castro, que descansan tranquilos, ajenos al 'terremoto' que está por venir a sus vidas con la llegada del bebé.