El exconcursante de 'GH' comparte una ecografía y da pistas de las semanas de gestación de las que Marta Castro estaría embarazada

Primeras palabras de Rodri Fuertes tras salir a la luz que va a ser padre con Marta Castro: "Es una campeona"

Rodri Fuertes comparte emocionado la primera ecografía del hijo que espera junto a Marta Castro. El exconcursante de 'Gran Hermano' no puede estar más feliz. Está a punto de cumplir el sueño de su vida con la mujer de su vida, ser padre. Para él, este bebé será su primer hijo; para ella, el segundo.

Tras hacer pública la feliz noticia a través de un precioso vídeo en blanco y negro que han querido compartir con sus miles de seguidores a través de las redes, el exnovio de Adara Molinero se ha animado a compartir la primera imagen de ese bebé que está gestándose en el vientre de su novia, con la que mantiene una relación desde hace algo más de dos años.

Aunque la influencer ya es madre de un niño de nueve años fruto de su relación con el piloto Fonsi Nieto, Marta y Rodri deseaban formar su propia familia juntos. Gracias a una clínica de fertilidad a la que no han dudado en agradecer su apoyo en este "proceso", la pareja dará la bienvenida a su primer hijo en común en unos meses.

¡¡¡¡Que voy a ser papá!!!!, grita el madrileño a través de Threads, la red social de mensajería instantánea de Instagram. Junto a este mensaje que el empresario comparte lleno de júbilo y con frenesí, se puede ver un ecógrafo. En la pantalla del mismo, las imágenes de un embrión de 1.46 cm de longitud.

Tal y como hemos podido confirmar desde Outdoor, esa medida corresponde a la longitud cráneo-rabadilla (CRL, por sus siglas en inglés), que se usa para estimar la edad gestacional. Un embrión de 1.5 CRL corresponde aproximadamente a unas 7 u 8 semanas de gestación. Teniendo en cuenta esto, que tal y como se puede ver en la pantalla del ecógrafo la eco fue realizada el pasado 3 de septiembre y que desde entonces han transcurrido 4 semanas, se estima que la exmujer de Fonsi Nieto se encuentre ahora de unas 12 semanas de gestación.

Un tiempo que cuadraría con los tres meses que se recomienda esperar a la hora de realizar un anuncio de este tipo debido al elevado riesgo de aborto espontáneo que suele haber durante el primer trimestre de embarazo. Además, dada la edad de Marta (que tiene 40 años), su embarazo no solo se encuentra dentro de los denominados 'geriátricos', sino que también es considerado 'de riesgo'; algo por lo que es probable que la pareja también haya decidido esperar a hacer pública la noticia por este motivo.