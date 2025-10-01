Los vecinos de Telma Ortiz confirman que lleva un año separada y sin vivir en su casa de la Moraleja

Alessandro Lequio asegura que la hermana de la reina Letizia lleva cuatro meses fuera de la vivienda

Tan solo unas semanas después de conocer su separación de su pareja el abogado Robert Gavin, la revista Lecturas asegura que Telma Ortiz, la hermana de la reina Letizia podría estar al borde del desahucio y que la expareja llevaba meses sin pagar al alquiler de la casa que compartían en La Moraleja. Una información que los vecinos y el propio Alessandro Lequio han desmentido en ‘Vamos a ver’.

La publicación asegura que los propietarios de la vivienda han tomado medidas legales porque Telma y su expareja deben cuatro meses de alquiler y la fianza que depositaron ya se ha consumido. Además, explican que, a pesar, de ser un adosado en una urbanización de lujo, no se les solicitó ningún tipo de aval debido a la relación familiar de Telma.

Patricia López, reportera de ‘Vamos a ver’ se ha desplazado hasta la vivienda que compartían Telma Ortiz y su pareja en La Moraleja y los vecinos le han explicado que les habían querido subir el alquiler, pero que ese no sería el motivo de que abandonaran su vivienda en el barrio madrileño de La Moraleja. De hecho, la reportera de ‘Vamos a ver’ ha comentado que la vivienda ya podría tener otros inquilinos instalados y que Telma llevaba meses sin estar allí.

Le confirman que la expareja lleva un año sin estar en la vivienda, el mismo tiempo que llevan separados. Una información que contradice el supuesto desahucio del que habla la revista. Alessandro Lequio ha confirmado que Telma Ortiz lleva cuatro meses fuera de la vivienda, pero que tiene un contrato que la sigue obligando: “la separación no le libra de las obligaciones”.

El colaborador no puede confirmar que el abogado no viva en la vivienda porque hace muy pocos días que vieron sus coches en las inmediaciones del adosado. Lequio ha visto la situación como: “una torpeza” porque ponía en evidencia a su hermana.