Alejandra Rubio defiende la postura de su madre y explica por qué no tiene una relación con su suegra Mar Flores

Cristina Tárrega, a Alejandra Rubio: "Hace muchos años que Mar Flores no puede con tu madre"

Fiel a sus principios, Terelu Campos no quiso responder a las acusaciones de Mar Flores sobre su relación con Carlo Constanzia, el suegro de su hija, en el plató de ‘¡De viernes!’, pero sí explicó que no era una situación fácil para ella “Sufro por mi hija cuando la veo acorralada por algo que no la pertenece” y lanzó una advertencia “Me piden silencio, yo lo cumplo, pero que no se juegue con mi silencio”.

Ante una Terelu Campos tan contundente, Patricia Pardo ha querido que Alejandra Rubio nos dijera qué le pareció y la colaboradora ha entendido la postura de su madre “Mi madre no se va a pronunciar sobre esto. No va a entrar en ninguna guerra que no le pertenece”. Además, ha dicho públicamente que no le molestaron las palabras de su madre “No me ha molestado que lo diga porque son sus sentimientos, pero ella sabe que yo lo llevo bien y que no pasa nada. Simplemente, le dije que no intentara pronunciarse mucho y en general, ella es siempre la que se calla y se han visto en el punto de mira…”.

Marisa Martín Blázquez ha tenido la sensación de que Mar Flores cargó contra el blanco más fácil, que era Terelu Campos y que debería haberse pronunciado sobre Constanzia. Alejandra ha querido aclarar que la vida de su familia política no es un tema que trate con su madre “mi madre y yo no hemos hablado de este tema, simplemente, el pacto de no nos vamos a meter”.

Momento, en el que Patricia Pardo ha intentado hacerle ver que el posado familiar en el cumpleaños de Terelu Campos parecía reafirmar que madre e hija están en un pack y que dejaba claro que se posicionaban junto a Carlo padre. Alejandra lo ha entendido y ha querido aclarar que podía ser un poco shock en el momento, pero que la amistad de su madre y Carlo no era algo nuevo “les presentamos cuando comenzamos la relación. Entablan una relación, se caen bien y a partir de ahí cuando mi suegro viene a Madrid vamos a comer todos juntos, conoce a los amigos de mi madre… Pero esto no es un feo a Mar”.

¿Por qué Terelu Campos no es amiga de Mar Flores?

En el plató ha intentado saber por qué no ha surgido una relación similar entre Mar y Terelu y Alejandra lo ha explicado “Mar es una persona que está todo el día viajando y haciendo un montón de cosas, y no se ha dado este tipo de relación entre ella y mi madre… Mi madre no tendría ningún problema…”.

Cristina Tárrega le ha confirmado que su madre igual no tenía ningún problema con su suegra, pero que Mar Flores si lo tenía con ella y que es algo que sabe de primera mano “me consta que ella sí lo tiene, no tiene ningún tipo de feeling”. Respecto a la postura crítica de Mar hacía su madre, Alejandra no ha querido mojarse “a mí me sienta… que no me sienta, mi madre es mi madre y sea lo que sea, pero paz y amor”.