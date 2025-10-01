Linchan y retienen a la presunta secuestradora de una niña: "La menor estaba demacrada"

La familia de la menor de 15 años acusa a una mujer de tener retenida a la niña durante 9 días

Una mujer ha sido linchada y retenida en Horche por una familia que la acusa de haber secuestrado presuntamente a una niña durante nueve días. La mujer, que no es natural de Horche, continúa detenida. El 23 de septiembre se denunció la desaparición de una menor en Guadalajara, y finalmente se ha confirmado que era ella y por fin la niña ha regresado con su familia.

'Vamos a ver' se ha desplazado hasta Horche para conocer más detalles de lo ocurrido y hablar con los vecinos. Nuria, una vecina que presenció el rescate de la menor, relata: "Fue aquí, en la puerta de mi casa, y nos dio una impresión impresionante. Pero lo que más me impactó fue la niña que estaba demacrada y no se separaba de su madre, temblando. Desde arriba le preguntamos si quería que le bajáramos un bocadillo, y se lo bajamos junto con un zumo."

Vecina de Horche: "Es un pueblo muy tranquilo y nunca los habíamos visto"

Sobre la presunta secuestradora, añade: "No la conocemos, no son de aquí. Horche es un pueblo muy tranquilo y nunca los habíamos visto. Ver a esa niña tan indefensa, agarrada a su madre, y la madre con un ataque de histeria, fue muy duro."

Respecto a dónde estaba la niña, comenta: "No lo sé. Es como si sales corriendo de un sitio y paras al lado de una puerta. No sabemos dónde estaba. Cuando vino la ambulancia, tuvo que subir agarrada a su madre. Más no sabemos. Yo le di un bocadillo y un zumo para que tomara algo, y luego nos subimos".