Paul Roberts, coreógrafo de las Spice Girls o One Direction, ha muerto a los 52 años a consecuencia de un cáncer

Ganó un MTV VMA como Mejor Coreógrafo gracias a su trabajo en el videoclip la canción 'Treat People With Kidness' de Harry Styles

Compartir







Luto y conmoción en el mundo de la danza tras conocerse la noticia de la muerte de Paul Roberts.

El conocido y mítico coreógrafo falleció el pasado viernes 26 de septiembre a los 52 años.

La muerte de Paul Roberts

Según han informado sus familiares y su entorno más cercano desde sus redes sociales, el ganador de un MTV VMA a Mejor Coreógrafo ha muerto debido al cáncer que padecía desde hace meses.

PUEDE INTERESARTE Muere la etóloga y primatóloga Jane Goodall a los 91 años de edad

"En la noche del 26 de septiembre de 2025 después de una valiente batalla contra el cáncer, Pablo falleció en casa, rodeado de su familia. Su partida, al igual que su vida, se llenó de gracia” DEP

Reacciones a la muerte de Paul Roberts

Conocido por su trabajo junto a grandes artistas como el icónico grupo Spice Girls o la 'boyband' One Direction, la noticia del fallecimiento de Paul Roberts ha dejado conmocionado al mundo artístico británico.

PUEDE INTERESARTE El fotoperiodista Yahia Barzaq muere en un bombardeo israelí

Nada más publicar la noticia de su muerte, artistas de renombre como Sam Smith reaccionaban al fallecimiento y mostraban su pésame al entorno del coreógrafo.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Esto es desgarrador. Mis pensamientos y mi corazón están con toda la familia y amigos de Paul en este momento difícil. Paul era una luz en este mundo. Nunca olvidaré su bondad y su brillo. Su magia nunca abandonará a las personas que amaba. Paul es eterno", escribía el ganador de cinco Premios Grammy.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Como no podía ser de otra manera, la cuenta oficial de Spice Girls también ha querido rendir homenaje al artista fallecido. Hay que destacar que Paul Roberts había sido el coreógrafo de la última etapa y de la última gira del grupo británico. Además, el bailarín se había convertido en uno de los grandes amigos de las intérpretes de la banda británica.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Con un carrusel de fotografías junto al coreógrafo, Spice Girls rendía homenaje a Paul Roberts en sus redes sociales: "Fue una parte integral de nuestra gira de 2019. Su creatividad, pasión y alegría por la vida fue evidente a lo largo de nuestros espectáculos. Además de tener un talento increíble, Paul era simplemente una persona maravillosa. Irradiaba felicidad y positividad. Todos tuvimos suerte de conocerlo y compartir amistades más allá de la gira. Estamos profundamente entristecidos por su fallecimiento y estamos enviando amor a su marido @thephilgriffin y a toda la familia y amigos de Paul en este momento tan difícil. Te vamos a extrañar Paul".

Ganador de un MTV VMA

A sus 52 años, Paul Roberts consiguió convertirse en una de las figuras más respetadas en el baile británico. Gracias a su trabajo con figuras tan destacadas como las Spice Girls o la banda One Direction, el coreógrafo trabajó con grandes discográficas y marcas de publicidad con la que elaboró varios anuncios.

Además, Paul Roberts consiguió hacerse con un MTV VMA como Mejor Coreógrafo gracias a su trabajo en el videoclip la canción 'Treat People With Kidness' de Harry Styles, antiguo integrante de One Direction.