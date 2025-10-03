Rocío Molina 03 OCT 2025 - 17:55h.

Sandra Barneda ha compartido una reflexión en sus redes tras sufrir un desagradable episodio en un avión con su perro. La presentadora de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars' ha cargado contra el trato que reciben los animales de compañía en los vuelos y ha puesto su propia y mala experiencia como ejemplo.

Aficionada a viajar por ocio y por trabajo e inseparable de su perro Leo, Sandra Barneda se ha alzado por él y el resto de animales de compañía para defender sus derechos. Esta se ha sentido muy decepcionada tras la última experiencia vivida e insiste en que todavía la sociedad tiene mucho camino por andar para que se cumpla la Ley de Bienestar Animal de España. Por lo pronto, ella se ha centrado en la dificultad con la que se encuentra cualquier dueño a la hora de viajar con su mascota en tren o en avión.

Para muestra, un ejemplo. El que ella ha sufrido recientemente con una compañía aérea. La presentadora de 'La isla de las tentaciones' se ha quejado de que ella ha pagado por el billete de su perro y casi ha tenido que pedir perdón porque este ocupe un espacio.

"Estoy viajando con Leo en avión y, aparte de pagar más de 100 euros de billete, no tiene derecho a nada. Prácticamente tienes que… bueno, que no se note el perro", son las palabras con las que Sandra Barneda ha comenzado esta denuncia con la que invita a reflexionar. En su caso, la situación se ha agravado porque le ha tocado su asiento al lado del de un hombre que no ha mostrado empatía a la hora de sentarse y no comprendiese que en ese espacio viajaba ella con su perro.

Sin embargo, esas frases indicando que no cabe ahí su perro por parte de este viajero no es lo que más ha enfadado a la periodista. Lo que realmente le ha indignado a la presentadora es que la compañía aérea no ha respetado sus derechos y, pese a que ella ha pagado un billete por su perro, se ha disculpado ante el señor.

"Si se demuestra que estamos viviendo en una sociedad donde los animales de compañía tienen unos derechos y los dueños tenemos unas obligaciones tendrían que empezar ya realmente a facilitar que los perros puedan viajar, pero no de cualquier manera. Esto tiene que cambiar porque hay una necesidad social", ha pedido Sandra Barneda iniciando así en sus redes un debate.