Las redes reaccionan a 'The Life of a Showgirl', el nuevo álbum de Taylor Swift

Taylor Swift lanza su nuevo disco ‘The Life of a Showgirl’: los secretos de este álbum con el que la cantante apuesta por la 'vida cabaretera'

El 3 de octubre ha sido una fecha marcada en los calendarios de los seguidores de Taylor Swift y de la industria de la música. Nada más anunciar que este viernes 3 de octubre lanzaría su nuevo y esperado disco, las discográficas retrasaban o adelantaban las publicaciones de los álbumes de sus estrellas ya que nadie se atreve a competir ante la reina de las ventas.

Pues bien, como no podía ser de otra manera este 3 de octubre se ha convertido en todo un evento a nivel mundial. Completamente expectantes, los seguidores de Taylor Swift esperaban que su ídola apretase el botón de publicar y lanzase el esperadísimo 'The Life of a Showgirl'.

Nadie se atreve a competir contra Taylor Swift

Dejando atrás los sonidos melancólicos que protagonizaban sus anteriores discos, Taylor Swift ha querido dar una vuelta de tuercas y apostar por el pop más comercial.

Personificada como una cabaretera, la artista cuenta en estas 12 canciones cómo es la vida de una artista y de una estrella como ella. Taylor se abre en este nuevo álbum y deja atrás sus encorsetamientos apostando por un tono más divertido, más deslenguado y con el que no se preocupa de lo que digan y de lo que esperen de ella los demás.

Como evento mundial y musical, los usuarios de las redes sociales no han podido evitarlo y han comentado a través de las plataformas este nuevo álbum. Mensajes cargados de análisis, de críticas de expertos musicales, de elogios y de memes con los que Taylor Swift ha vuelto a demostrar que es la número uno respecto a repercusión mediática.

