Sara Escudero, concursante de ‘Bailando con las estrellas’, se casó en 2017 con Saúl Ortega

Trotamundos, amante de los perros y motero: así es Saúl Ortega, marido de Sara Escudero

Sara Escudero, concursante de ‘Bailando con las estrellas’, ha llevado siempre el humor por bandera. Siembre tuvo claro que lo suyo era la creatividad y la diversión, llegando a convertirse en una de las cómicas más importantes de nuestro país, aunque no fue fácil tomar la decisión de dejar de estudiar Medicina para cumplir su sueño. A su lado, siempre su familia y su marido, Saúl Ortega, con quien se dio el ‘sí, quiero’ en 2017 en una ceremonia de los más creativa.

Lejos de los protocolos habituales, la boda fusionó la espontaneidad, la diversión, lo temático y lo emotivo, reflejando fielmente la personalidad de la pareja en todo momento. Inspirada en la película de animación ‘Up’, la pareja celebro aquel día todo un canto a la aventura, la amistad y la autenticidad. Desde el vestuario hasta la ceremonia, todo estuvo pensado para que los asistentes se sintieran partícipes de una historia diferente, alegre, íntima, mágica, llena de color y de personalidad.

Los amigos y familiares de la pareja compartieron fotos, mensajes emotivos en redes sociales, destacando lo especial, divertido y diferente del enlace. Lejos de lo que manda la tradición, los asistentes tenían código de etiqueta: exploradores. Pues la aventura, la diversión y los sueños con conceptos que la pareja tienen muy presentes en su relación.

Saúl Ortega: su otra mitad

Corría el año 2010 cuando la comediante conocía a Saúl Ortega, y desde entonces se volvieron inseparables. “En lo personal, pues muy feliz, la verdad. No puedo ver lo que quisiera a familia y amigos, pero comparto cada segundo con Saúl que es mi mitad, mi otra suerte junto con Nala (todavía mi corazón no coloca su marcha, pero ese duelo va en paralelo a todo). Y vivimos y viajamos con Zuri y Otto, que son nuestros dos ángeles de la guarda, así que ponemos feliz con mayúsculas”, asegura en la mencionada entrevista.

Temática ‘Up’

El tema central de la boda de concursante de ‘Bailando con las Estrellas’, no fue otra que la película ‘Up’ de Disney-Pixar. Esta elección marcó cada elemento del evento, desde la estética, hasta el vestuario de novios e invitados. Todos los invitados se vistieron de exploradores, evocando la aventura de la película. Sombreros de explorador, prendas cómodas, diseños inspirados en naturaleza y mucho color fueron la seña de identidad.

La novia se decantó por un vestido de cuadros y falda tutú de color amarillo, totalmente atípico al blanco nupcial habitual. El novio, por su parte, lucía un total look explorador, con pantalón corto, polo amarillo y chaleco marrón.

Un enlace muy emotivo y simbólico donde la atmosfera de aventura y exploración está muy vinculada con la personalidad de los protagonistas. Todo un reflejo de quiénes son, de lo que valoran, de la importancia de la espontaneidad, la diversión, y el cariño verdadero.

Los invitados también fueron protagonistas

Los amigos y familiares de la pareja fueron también protagonistas del enlace, no solo como espectadores, también como actores dentro del evento. La ceremonia fue oficiada por Goyo Jiménez, conocido humorista, quien aportó su sello personal, mezclando humor y emoción.

Varios amigos leyeron discursos que hicieron que las lágrimas de felicidad brotaran en más de uno. Una ceremonia al aire libre, íntima y donde fluía la naturalidad. Invitados como Nerea Garmendia, Luis Larrodera entre otros, compartieron fotos, mensajes emotivos en redes sociales, destacando lo especial, divertido y diferente del enlace.

La boda de Sara Escudero y Saúl Ortega no fue una boda cualquiera y precisamente por eso, muchos medios de comunicación de hicieron eco por su creatividad, Lo esencial para los novios era celebrar el amor, la amistad, la aventura y la autenticidad, y lo consiguieron con creces.