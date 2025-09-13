Carlos Otero 13 SEP 2025 - 19:00h.

Sara Escudero y su marido, Saúl Ortega, se conocieron en 2010 y se casaron en 2017 con una singular boda inspirada en la película 'Up'

Las risas en ‘Bailando con las estrellas’ están aseguradas con la presencia de Sara Escudero en el elenco de participantes. La actriz y humorista, de 44 años, está casada desde hace ocho años Saúl Ortega, un viajero empedernido que también ejerce como su representante.

Un ingeniero informático que colgó los cables

Con formación en ingeniería informática, el esposo de la bailarina ocasional decidió dejarlo todo en 2015 para permitirse el lujo de vivir viajando. De espíritu libre, Sara y él han formado una familia en la que no hay hijos en común pero sí peludos de cuatro patas: Otto y Phoebe. “Son las dos caras de una moneda y hacen un tándem precioso”, cuenta Sara.

Trotamundos por vocación, Sara y su marido recorren mundo cada vez que pueden. Él un canal de Youtube y una página de viajes titulada ‘Mi barba por el mundo’ y según podemos ver en las redes sociales de él, disfruta viajando junto a su esposa por los lugares más recónditos del planeta: Mozambique, Bolivia, Australia, India, Marruecos... no hay paraje del mundo que se le resista. Cuando están en España, Saúl y Sara disfrutan de la montaña y la naturaleza y es habitual que aprovechen su tiempo libre realizando rutas y caminatas en compañía de sus canes.

Conoció al Papa y a Whoopy Goldberg el mismo día

En junio del año pasado la pareja participó en un evento único: fueron recibidos por el difunto Papa Francisco. Tuvo lugar en una recepción que el pontífice organizó para más de 100 comediantes y artistas del humor de 15 países. Entre otros estaban figuras destacadas como Whoopi Goldberg, Jimmy Fallon, Stephen Colbert o Chris Rock. El objetivo era establecer un vínculo entre la Iglesia Católica y los artistas cómicos, promoviendo un mensaje de paz, amor y solidaridad a través del humor. Como no podía ser de otra manera, Saúl dejó constancia de ese momento inolvidable en sus redes sociales.

Un hombre de múltiples aficiones

Fotógrafo aficionado, Saúl Ortega sorprende en sus redes sociales con su amplio universo de aficiones: durante años fue bajista en un grupo musical, disfruta montando en moto e incluso ha participado en jornadas de recreación histórica. Por si todo esto fuera poco también ha ejercido de productor en cortometrajes. Aunque decidió dejar el mundo de la informática, Saúl disfruta desmontando ordenadores antiguos y comparte alguno de sus despieces con el hashtag #elsauldelosrecuerdos que también utiliza para desarchivar fotografías y recuerdos de su pasado.

La singular boda de la pareja

Aunque se conocieron en 2010, Sara y Saúl no se casaron hasta el año 2017. Su boda fue un evento memorable que todavía muchos recuerdan. Una pareja tan singular no podía unir sus caminos en una ceremonia tradicional: lejos de los vestidos nupciales y los chaqués, la temática de su enlace fue la película ‘Up’, de Disney. Novios e invitados recrearon en ese día tan especial el universo único de la cinta de animación.

Entre los invitados tan peculiar enlace estaban muchas caras conocidas del universo de la comedia como Goyo Jiménez, Nerea Garmendia o Luis Larrodera entre otros. Muchos de ellos recurrieron a sus perfiles personales de las redes sociales para compartir algunas fotos de ese día tan especial, además de dedicarles unos preciosos mensajes llenos de cariño.

El pasado mes de junio celebraba sus 8 años de casados con un carrusel de imágenes de lo más emotivo. “Han pasado miles de cosas, pero siempre de la mano. Aquella tarde será siempre una de mis favoritas y de las almas que hoy tenemos celebrándolo en otra dimensión. Feliz aniversario, amorcio”, comentaba ella muy emocionada.