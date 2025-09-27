Sara Escudero, concursante de ‘Bailando con las Estrellas’, ejerce de “embajadora” de su pueblo por donde quiera que vaya

Trotamundos, amante de los perros y motero: así es Saúl Ortega, marido de Sara Escudero

La cómica Sara Escudero es una de las trece concursantes de 'Bailando con las estrellas’, una mujer que lleva años viviendo en Madrid pero que nació y creció en Arenas De San Pedro (Ávila). Llegado el momento se marchó a estudiar medicina en Salamanca, pero lo dejó en tercero para centrarse en su carrera artística y estudiar teatro en Madrid.

Se forma como actriz en varias escuelas de la capital, mientras trabaja como pizzera primero y después de camarera de discoteca. Su vida cambió totalmente cuando entró en el mundo del stand-up comedy. Fue a partir de 2007 cuando no paró de hacer monólogos y sketches participando en formatos tan conocidos como 'Comedy central' y sobre todo en 'El club de la comedia'.

La presentadora ha desarrollado su carrera profesional en la capital, pero lleva su pueblo, Arenas de San Pedro, en Ávila en la sangre, pues es el lugar donde creció y forma parte de su esencia y de quién es ella hoy en día. Declarada públicamente como “embajadora” de su pueblo, tienen muy claros los valores de su pueblo natal y los comparte por donde quiera que vaya.

La actriz se siente muy orgullosa de su pueblo, un lugar donde la historia donde la naturaleza y la memoria se entrelazan. La verdadera riqueza del pueblo está en sus habitantes, gente sencilla, generosa, orgullosa de su tierra y dispuesta siempre a tender una mano. ¡Viajamos hasta Arenas de San Pedro, el pueblo natal de Sara Escudero, concursante de ‘Bailando con las Estrellas’!

“Embajadora” de su pueblo natal

La presentadora fue pregonera de las Ferias y Fiestas de Arenas de San Pedro en agosto de 2022. Desde el� Castillo del Condestable Dávalos, escenario central de las celebraciones, la presentadora habló con emoción de sus raíces y de lo que significa para ella haber nacido allí y de la importancia de “ser de pueblo”, reivindicando con orgullo su tierra natal. Su elección como pregonera no fue casual, el Ayuntamiento quiso no solo su trayectoria profesional en el mundo del humor y la televisión sino su papel como “embajadora” del municipio, una arenense que lleva el nombre de su pueblo por toda España.

Además, en 2025 recibió el galardón “Siempre incendiada y fiel” en la categoría de proyección nacional, precisamente por llevar el nombre de Arenas con orgullo allá donde va. Este evento, celebra los valores y logros de personas e instituciones vinculadas a la localidad.

Arenas de San Pedro: un pueblo serrano cerca de Madrid

Enclavada en el corazón del Valle del Tiétar, Arenas de San Pedro no es solo un pueblo serrado, es un lugar donde la historia, la naturaleza y la memoria se unen a la perfección. Desde el Castillo de la Triste Condesa hasta la Capilla Real de San Pedro de Alcántara, son solo algunos de sus atractivos.

La verdadera riqueza del pueblo está en sus habitantes. En sus fiestas patronales, las peñas llenan de música y color las plazas, y los más mayores transmiten a los jóvenes la importancia de no olvidar las raíces. Esa mezcla de tradición y alegría, de respeto a lo antiguo y entusiasmo por lo nuevo, es la esencia de su comunidad. Su cercanía a la capital, unas dos horas en coche hace que Arenas de San Pedro sea un destino ideal para escapadas de fin de semana, combinando la tranquilidad de la naturaleza con la accesibilidad desde Madrid.

Un entorno natural envidiable

El paisaje que rodea Arenas de San Pedro no solo es bello, sino que forma parte de la identidad del pueblo. Ríos, montañas y gargantas han marcado la historia, las tradiciones y la vida diaria de sus habitantes, creando un vínculo profundo entre la comunidad y su entorno natural. Su ubicación le otorga un microclima más suave que otras zonas de montaña de Castilla y León, con inviernos menos fríos y veranos agradables, lo que favorece la vida al aire libre y la riqueza de su paisaje.

Las Cuevas del Águila, a solo 9 km, son un ejemplo de la riqueza geológica de la zona, con estalactitas y estalagmitas que atraen a visitantes de toda España. Para los amantes del aire libre, hay numerosas rutas de montaña, miradores y zonas de picnic que permiten disfrutar de la flora y fauna local: ciervos, jabalíes, aves rapaces y multitud de especies autóctonas.