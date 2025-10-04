Bárbara Mirjan es hija de Javier Mirjan, un empresario de origen libanés y Lourdes Aliende, perteneciente a una familia vasca

Bárbara Mirjan luce un impresionante vestido de novia en su boda con Cayetano Martínez de Irujo en Sevilla

Compartir







Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan se han dado el 'Sí, quiero' este sábado en la Iglesia del Cristo de los Gitanos, de Sevilla, rodeados por todos los seres queridos que no han querido perderse este emotivo día para toda la Familia Alba.

Ha sido el párroco Ignacio Jiménez Sánchez-Dalp quien ha oficiado la ceremonia religiosa, muy cercano a la familia porque también estuvo presente en la boda de Doña Cayetana con Alfonso Diez o en la de los hermanos Fernando y Carlos Fitz-James Stuart.

Bárbara Mirjan, epicentro de todas las miradas

Bárbara Mirjan se ha convertido en el centro de todas las miradas en la Iglesia del Cristo de los Gitanos en Sevilla cuando ha llegado en un carruaje de caballos vestida de blanco junto a su padre para darse el 'Sí, quiero' con Cayetano Martínez de Irujo.

PUEDE INTERESARTE Primera imagen de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan como marido y mujer a la salida de la iglesia

La novia ha lucido un vestido diseñado exclusivamente para ella por la firma Navascués confeccionado en crep, con escote cuadrado, mangas desmontables que le permitirá no tener que cambiar de estilismo a lo largo del día y velo en tul.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La parte superior del vestido es ceñida, lo que realza su figura y está combinado con una falda voluminosa en la que destaca un bordado floral en el centro del abdomen, a juego con el puño de su manga derecha.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los orígenes familiares de Bárbara Mirjan y su fortuna

Bárbara Mirjan tiene 29 años y proviene de una familia con raíces diversas: su padre, Javier Mirjan, es un empresario de origen libanés, mientras que su madre, Lourdes Aliende, pertenece a una familia vasca con negocios consolidados en Álava. Al ser hija única, será la heredera universal del gran patrimonio de sus progenitores, como recoge Mujer Hoy.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

La ya mujer de Cayetano creció en Madrid y asisitó al International School y al Runnymede College. Después, se formó en Filología Francesa y Gestión de Empresas en el King’s College de Londres. Habla cinco idiomas con soltura: español, inglés, francés, italiano y árabe, este último por la herencia paterna y su vínculo con Oriente.

¿Ostentará algún título nobiliario Bárbara Mirjan tras la boda?

Cayetano Martínez de Irujo posee el título de duque de Arjona y conde Salvatierra. Tras su enlace con su ya marido, Cayetano Martínez de Irujo, Bárbara Mirjan no obtendrá ningún título nobiliario de manera automática, ya que los títulos pertenecen exclusivamente al duque de Arjona por derecho propio y no se transfieren al cónyuge.

No obstante, al casarse con un miembro de la Casa de Alba, pasará a formar parte de una de las familias más ilustres de la aristocracia española, lo que conlleva una gran proyección social y mediática. Además, según recoge El Español, a Bárbara se le podrá "extender la cortesía social de denominarle condesa o duquesa", aunque legalmente no lo sea.