La salida de la iglesia de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan como marido y mujer

Boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan, en directo: todos los detalles, minuto a minuto

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan ya son marido y mujer. Las cámaras de '¡Vaya fama!' han sido testigos del momentazo en el que los recién casados han salido de la iglesia y lo han emitido, en directo, para todos los espectadores del programa. Sin duda, hemos podido ver, en pleno directo, el bonito momento en el que la pareja salía sonriente de la iglesia, del brazo y mostrando mucha complicidad.

El emotivo encuentro de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan en la iglesia

Además, minutos antes, el programa también ha podido captar el momento exacto en el que la pareja se ha reencontrado en el interior de la iglesia. Él ha sido el primer en llegar a la Iglesia del Cristo de los Gitanos de Sevilla, luciendo un uniforme de maestrante y junto a su hija Amina Martínez de Irujo y Casanova, que ha sido la madrina de su padre. Poco después, llegaba la novia luciendo un traje de Navascués, sobre un coche de caballos y en compañía de su padre.

Pero, sin duda, el momento más especial se ha vivido cuando Cayetano y Bárbara se han visto en el interior de la iglesia. En ese momento, la pareja se abrazaba y mostraba un tierno momento que no solo han podido observar las personas que estaban en el interior del templo religioso, sino que ha podido ser captado por las cámaras del programa, pues se ha producido escasos segundos antes de que cerraran las puertas.