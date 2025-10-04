Cayetano Martínez de Irujo posee el título de duque de Arjona y conde Salvatierra

Boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan, en directo: los novios ya se han dado el 'sí, quiero'

Compartir







Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan se han dado el 'Sí, quiero' en la Iglesia del Cristo de los Gitanos, de Sevilla, rodeados por todos los seres queridos que no han querido perderse este emotivo día para toda la Familia Alba.

La ceremonia religiosa ha comenzado a las 13:30h del mediodía en el Santuario de Nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima de las Angustias Coronada, un sitio de lo más especial para Cayetano ya que allí reposan parte de las cenizas de su madre.

PUEDE INTERESARTE Primera imagen de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan como marido y mujer a la salida de la iglesia

¿Será ahora duquesa Bárbara Mirjan?

Cayetano Martínez de Irujo posee el título de duque de Arjona y conde Salvatierra. Tras su enlace con su ya marido, Cayetano Martínez de Irujo, Bárbara Mirjan no obtendrá ningún título nobiliario de manera automática, ya que los títulos pertenecen exclusivamente al duque de Arjona por derecho propio y no se transfieren al cónyuge.

PUEDE INTERESARTE El romántico encuentro de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan en la iglesia

No obstante, al casarse con un miembro de la Casa de Alba, pasará a formar parte de una de las familias más ilustres de la aristocracia española, lo que conlleva una gran proyección social y mediática. Además, según recoge El Español, a Bárbara se le podrá "extender la cortesía social de denominarle condesa o duquesa", aunque legalmente no lo sea.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El impresionante vestido de Bárbara Mirjan

Bárbara Mirjan se ha convertido en el centro de todas las miradas en la Iglesia del Cristo de los Gitanos en Sevilla cuando ha llegado en un carruaje de caballos vestida de blanco junto a su padre para darse el 'Sí, quiero' con Cayetano Martínez de Irujo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La novia ha lucido un vestido diseñado exclusivamente para ella por la firma Navascués confeccionado en crep, con escote cuadrado, mangas desmontables que le permitirá no tener que cambiar de estilismo a lo largo del día y velo en tul.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

La parte superior del vestido es ceñida, lo que realza su figura y está combinado con una falda voluminosa en la que destaca un bordado floral en el centro del abdomen, a juego con el puño de su manga derecha.

Bárbara ha llegado acompañada por su padre, Bachar Mirjan, juntos han entrado en este Santuario donde le esperaba Cayetano y al llegar al altar, los dos novios han protagonizado un cariñoso abrazo con el que demuestran su gran complicidad.