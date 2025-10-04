Bárbara Mirjan, de 29 años, ha llegado a la iglesia sevillana luciendo un sencillo vestido blanco con bordados y tocado con velo

La llegada de Cayetano Martínez de Irujo a la iglesia en compañía de su hija Amina y vestido de maestrante

A las dos menos cinco, cinco minutos más tarde que el novio, Bárbara Mirjan llegaba hasta la Iglesia del Cristo de los Gitanos en Sevilla en un coche de caballos en compañía de su padre y luciendo un sencillo vestido blanco con bordados y tocado con un elegante velo.

Como complementos, la joven lucía unos pendientes en forma de lágrima sobre los que Almudena del Pozo tenía información exclusiva: "Son un regalo de Cayetano especialmente para este día". Pese a que se ha hablado mucho sobre si Bárbara luciría alguna de las tiaras de la Duquesa de Alba, finalmente Bárbara escogía una sencilla diadema de lo que parecían ser brillantes.

Bárbara, de 29 años, llegaba hasta el templo en compañía de su padre, el empresario de origen libanés Javier Mirjan y Lourdes Aliende, originaria del País Vasco, quienes, tal y como se ha asegurado esta semana, correrán con los gastos de la boda de su hija con Cayetano Martínez de Irujo.

La multitud de curiosos y de prensa esperaba ansiosa la llegada de Cayetano Martínez de Irujo. El hijo de la Duquesa de Alba llegaba en un elegante coche oscuro y se bajaba del mismo a escasos metros de la puerta de la iglesia.

Para esta segunda boda, el jinete ha lucido el mismo traje de novio que ya usó en su boda con Genoveva Casanova. Se trata de un uniforme de maestrante que Cayetano lucía orgulloso del brazo de su hija Amina Martínez de Irujo y Casanova, quien, además, hará de madrina en este día tan especial para su padre.

Así se conocieron Cayetano y Bárbara en 2015

Bárbara Mirjan y Cayetano Martínez de Irujo se conocieron en una fiesta en Marbella en el año 2015 y los que le conocen aseguran que fue un flechazo a primera vista. Desde ese momento ambos quisieron conocerse mejor, pero no fue hasta septiembre del año siguiente cuando la pareja hizo su presentación oficial en el Concurso Hípico Nacional de Saltos de Obstáculos en el campo de Tiro y Deportes de Salamanca.