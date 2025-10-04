Jenifer Moreno 04 OCT 2025 - 14:04h.

La princesa de Gales ha visitado la base aérea de Coningsby, en Lincolnshire, donde se ha subido a la cabina de un Typhoon

El príncipe Guillermo rompe su silencio tras el cáncer de Kate Middleton: "La vida nos pone a prueba"

Desde que regresase a la vida pública, Kate Middleton no ha dejado de protagonizar titulares. Su presencia ha acaparado la atención mediática aún más si cabe tras los meses de parón después de que anunciase que le habían diagnosticado cáncer. En la última cita de su agenda, una visita a una base aérea del condado de Lincolnshire, la princesa de Gales ha sorprendido a todos al descender de un avión de combate con tacones altos de aguja sin perder la elegancia que la caracteriza.

El momento, que ha sido compartido en la cuenta de Instagram de la revista ‘Hello!’, ha tenido lugar durante la visita de Kate Middleton a la base aérea de Coningsby, en Lincolnshire, el jueves 2 de octubre.

Durante la visita, la princesa de Gales ha recorrido varias áreas de la RAF Coningsby, ha conocido a los militares y su personal y se ha reunido con las familias de los que estaban allí, atendiendo especialmente a los niños presentes con quienes se ha mostrado muy cercana y cariñosa.

“Fue un placer conocer hoy al personal y a sus familias en la RAF Coningsby”, ha publicado la cuenta oficial de los príncipes en Instagram, junto a un vídeo que resume la visita de Kate Middleton a la base aérea.

Además de ello, se ha atrevido a probar los equipos, poniéndose a los mandos de un simulador de vuelo en el que los pilotos practican sus operaciones y acrobacias, y se ha subido a bordo de un avión de combate Typhoon para observar más de cerca la cabina.

El momento en el que Kate Middleton desciende del avión

Tras este momento, la princesa de Gales ha acaparado todas las miradas al descender los ocho escalones metálicos del avión. Lo ha hecho en stilettos, de espaldas y sin perder la elegancia que la caracteriza, tal y como se puede ver en las imágenes compartidas por ‘Hello!’.

Estos aviones están preparados las 24 horas del año para proteger el espacio aéreo británico. “La base alberga uno de los equipos de Alerta de Reacción Rápida de la RAF, listos 24/7 para proteger el espacio aéreo británico. Fue fascinante ver al equipo Typhoon en acción y conocer a los dedicados equipos que pueden ser llamados en cualquier momento”, señalan desde la cuenta oficial de los príncipes en Instagram.

La revelación sobre el príncipe Luis

Sobre ello, la princesa de Gales ha hecho una revelación que también ha acaparado titulares. Por primera vez, Kate Middleton ha hablado de las aspiraciones de uno de sus hijos, el pequeño Luis, de siete años.

“Se van a enfadar mucho cuando sepan que vi un Typhoon sin ellos”, ha comentado la princesa de Gales refiriéndose a sus hijos mientras tomaban el té. Especialmente, ha dicho, el pequeño Luis, quien sueña con convertirse en piloto, una pasión que comparte con su hermano mayor George, quien a sus 12 años ya da clases de vuelo en Berkshire.

En este sentido, Kate Middleton ha prometido a los militares de la base que les va a explicar a sus hijos que una carrera así requiere “ocho años” de formación y “mucho trabajo”.