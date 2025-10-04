Montoya se estrena como reportero revolucionando la boda de Cayetano Martínez de Irujo

Compartir







Este sábado se celebra la que sin duda es una de las bodas del año. Cayetano Martínez de Irujo pasa por el altar con su novia, Bárbara Mirjan, en una celebración por todo lo alto que contará con la presencia de muchísimos rostros conocidos.

'¡Vaya fama!' no podía perderse tal acontecimiento y hasta allí se ha desplazado el reportero más dicharachero de la televisión. Juan Carlos Montoya ha viajado hasta Sevilla para realizar su primer reportaje en el programa y para compartir con la audiencia los secretos mejor guardados del enlace.

Montoya ha conectado en directo desde las puertas de la Iglesia del Cristo de los Gitanos donde, uno a uno, llegaban los ilustres invitados de Cayetano y Bárbara. El primero en acercarse con mucha simpatía hasta el micrófono ha sido Hubertus de Hohenlohe quien, con mucho humor, ha reaccionado al "famosete" de Cayetano que Montoya le mostraba: "Está un poco gordo".

Con quien también ha coincidido Montoya, entre otros muchos famosos, ha sido con Alfonso Díez, el que fuera marido de la Duquesa de Alba y que mantiene una estupenda relación con el novio. Montoya, que se atreve con todo, le ha entregado el "famosete" a Alfonso para que se lo entregue a Cayetano: "Cógemelo, 'mi arma".